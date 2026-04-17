【東京六大学野球 次の100年へ】「学生野球の父」の飛田穂洲、「ミスタープロ野球」の長嶋茂雄、阪神を日本一に導いた名将・岡田彰布も、1925年（大14）に始まった東京六大学野球を彩った。2025年に創設100周年を迎えた日本最古の大学野球リーグを支える人々を紹介するインタビュー連載「東京六大学野球 次の100年へ」。第12回は2季ぶりの優勝を目指す早大・小宮山悟監督（60）は、4月8日に肺炎のため亡くなった元監督の野村徹さん（享年89）の意思を継ぎ、新シーズンに挑む。（聞き手 アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）

――絶対的エースとしてリーグ通算22勝を挙げた伊藤樹（楽天）が抜け、宮城誇南や高橋煌稀が新たな軸として期待される。

「これまでも伊藤樹だけに頼っていたチームではありませんでした。樹以外の選手も残っていますから、そこまで大きな穴になるとは思っていないです。ただ、当初予定していたレベルには（チームの成熟度は）届いていない。1試合、1試合積み重ねていくうちに良くなってくると思っています。秋の早慶戦の時にチームが完成するという位置づけです。（投手陣は）先発希望の投手がいっぱいいるので臨機応変に対応していきたいですね」

――9日には、99年春から04年秋まで早大を率いた野村徹さんが89歳で亡くなった。先輩から引き継いだ教えは。

「野村さんからキツく言われたのは“余計なことはするな”ということです。要は（監督は）一OB、一稲門倶楽部員として野球部に携わり、学生たちが考えてることの後ろ盾になってサポートしてやれ、と。選手たちに“ああしろ、こうしろ”なんていうのは高校野球でおしまい。大学野球は選手が自分たちで考え、自ら進んでやれるようにしないといけないということです」

――野村さんから助言を受けたタイミングは。

「監督になるタイミング（2019年）ですね。“小宮山監督誕生”というところで野村さんに後押ししていただきました。その野村さんから“早稲田の野球部とは”という話をしていただいた。さらに言うと“スポーツ科学部があるのにそれといった研究の成果がないというのはいかがなものか”と。スポーツ科学部と何かうまいことできないかなということでベースボール科学研究所が立ち上がりました。ようやく軌道に乗り始めたタイミングだったので…。“俺が若い時にやりたかったことができなかったからお前に託す”と。野村さんの遺言に近いですよね。今後もスポーツ科学部の学生がいろいろな研究をできるようにしていきたいと思っています」

――東大とのリーグ初戦では1年生の阿部葉太を「1番・中堅」で起用する。指揮官1年目のシーズンでは大阪桐蔭から加わった中川卓也（現東京ガス）を1年春からスタメンで起用した経験がある。

「生前の野村さんに言われたことがあります。“1年生を開幕スタメンで抜擢するなら4年間試合で使い続ける覚悟がないとダメだ”と。（早大監督）1年目に大阪桐蔭から中川が入ってきて、使う、使わないって話になった時に、まあまあ（周囲から）反対されましたよ（笑い）でも、今後4年間中心でやってもらうっていうことも含めて、本人に自覚をさせる意味でも入学早々に早稲田のレギュラーとして使うと。ただ春は全く打てなかったんです。ところが、打たなかったのは神宮球場だけで、ここ（練習場）ではもうカンカラ打っていたんです。なので東伏見まで、安部球場まで練習を見に来てくれてる方々は“中川使うべし”という論調でした。ただ神宮でしか見てない方々は“なんであんな1割5分の選手を使ってんだよ”みたいな。こっちとしては打ってる姿の方がはるかに見ていますから。神宮で打ってない姿よりも、ここで打ってる姿の方がはるかに目にしてるので使うという話です。覚悟を決めて使っているわけです」

――野村さんへの特別な思いを胸にシーズンを迎える。

「個人的にはそうですね。けれども彼ら（選手）はどう捉えているかですよね。明日から喪章を着けてリーグ戦になります。試合前に選手たちには“野村徹の話”をして、試合に臨ませようと思います」

◇小宮山 悟（こみやま・さとる）1965年（昭40）9月15日生まれ、千葉県出身の60歳。芝浦工大柏から2浪して早大入学。4年時は主将で六大学リーグ通算20勝。89年ドラフト1位でロッテ入団。99年オフに横浜（現DeNA）移籍。02年にFAでメッツ入団。03年は所属球団がなく、同年12月にロッテで復帰し、09年に現役引退。日本での通算成績は455試合で117勝141敗4セーブ、防御率3・71。19年から早大監督に就任し、24年春から25年春までリーグ3連覇に導いた。