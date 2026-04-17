俳優の綾瀬はるかが１７日、都内で行われた主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」の初日舞台あいさつに出席。トークでは天然な一面を披露するシーンがあった。

綾瀬はこの日、美しいデコルテが際立つ黒のドレス姿で登場。エレガントなオーラで会場を魅了した。

イベントでは、試写会を見た観客から２０００通を超えるラブレターが届いたと司会者が紹介。感想を問われ「ジーンとするメッセージがたくさん送られていて、本当に感動しました」と感謝を述べた。

さらに「心境の変化はあったか」と立て続けに問われると、われに返った綾瀬は「私しかさっきから話していない…」とキョロキョロ。すると質問された内容を忘れてしまい「えっと…何でしたっけ？」と天然ぶりを発揮した。

その後は気を取り直し「家族とか友達になるべく手紙を書こうと思ってます！」と笑顔で回答。らしさ全開のやりとりに会場は笑顔に包まれた。

同作は、２０００年に発生した地下鉄脱線事故を背景に、１通のラブレターが起こした奇跡の実話を描く物語。綾瀬は最後に「みなさんにとって、この作品がラブレターのように残ってくれれば」と思いを込めていた。