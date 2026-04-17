キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし収納BOX

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、7月29日にBlu-ray/DVD化される。BD/DVDのどちらにも完全生産限定版を用意。価格は、BDの完全生産限定版が11,000円、DVDの完全生産限定版が9,900円。BD通常版は4,950円、DVD通常版は4,400円。

完全生産限定版 Blu-ray 11,000円(ANZX-18501～18504) 完全生産限定版 DVD 9,000円(ANZB-18501～18504) 通常版 Blu-ray 4,950円(ANSX-18501) 通常版 DVD 4,400円(ANSB-18501)

完全生産限定版特典には、キャラクターデザイン・総作画監督 松島晃描き下ろし収納BOX、特製三方背ボックス、松島晃描き下ろしデジジャケット、特典CD(劇伴音楽集：フィルムスコアリング版 STEREO MIX)、花江夏樹・下野 紘・櫻井孝宏・早見沙織による鬼滅演録、国内舞台挨拶ダイジェスト、グローバルハイライト2025、めざましじゃんけん、特別映像『そして無限城へ』、PV・CM集を収めた特典ディスクを同梱。

キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろしデジジャケット

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

さらに、制作スタッフ・出演キャスト、それぞれが無限城編 第一章を作る上でのこだわりや注目ポイントなど、本作に懸ける想いを綴った特製ブックレットや、16ページの蛇腹ブックレットも付属する。

本編ディスクの収録音声は、2ch/5.1ch/バリアフリー日本語音声ガイド。

完全生産限定版先着予約・購入の特典は松島晃描き下ろし色紙。このほか、店舗別購入特典や店舗別グッズ付き限定版なども用意する。

松島晃描き下ろし色紙

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

さらに、早期予約購入特典として舞台挨拶付上映会も実施。対象商品を期間内に対象店舗で予約購入すると、舞台挨拶付上映会に応募可能なシリアルコードを配布。開催日程、登壇者、応募期間に関する情報は後日アナウンスされる。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』Blu-ray&DVD発売告知CM