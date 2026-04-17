『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来、Blu-ray&DVDは7月29日発売 描き下ろしビジュアル解禁
アニメ『鬼滅の刃』の最新作『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）のBlu-ray&DVDが、7月29日に発売されることが決定した。完全生産限定版は、キャラクターデザイン・総作画監督の松島晃描き下ろし収納BOX等の豪華特典が付属。あす18日より予約受付がスタートする。
【画像】上弦の鬼3体の戦闘シーン！公開された『鬼滅の刃』描き下ろしビジュアル
完全生産限定版特典「キャラクターデザイン・総作画監督 松島晃描き下ろし収納BOX」は、竈門炭治郎と冨岡義勇の2人が描かれた特製収納BOXとなっている。
収録内容はキャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし収納BOX、特製三方背ボックス、キャラクターデザイン・総作画監督 松島晃 描き下ろしデジジャケット、特典CD（劇伴音楽集：フィルムスコアリング版 STEREO MIX）、花江夏樹・下野 紘・櫻井孝宏・早見沙織による鬼滅演録、国内舞台挨拶ダイジェスト、グローバルハイライト2025、めざましじゃんけん。
特別映像『そして無限城へ』、PV・CM集を収めた特典DISC、さらに制作スタッフ・出演キャスト、それぞれが無限城編 第一章を作る上でのこだわりや注目ポイントなど、本作に懸ける想いを綴った特製ブックレットや、蛇腹ブックレット（16P）、といった豪華な内容となっている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
【画像】上弦の鬼3体の戦闘シーン！公開された『鬼滅の刃』描き下ろしビジュアル
完全生産限定版特典「キャラクターデザイン・総作画監督 松島晃描き下ろし収納BOX」は、竈門炭治郎と冨岡義勇の2人が描かれた特製収納BOXとなっている。
特別映像『そして無限城へ』、PV・CM集を収めた特典DISC、さらに制作スタッフ・出演キャスト、それぞれが無限城編 第一章を作る上でのこだわりや注目ポイントなど、本作に懸ける想いを綴った特製ブックレットや、蛇腹ブックレット（16P）、といった豪華な内容となっている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
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