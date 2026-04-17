「日経225オプション」5月限コール手口情報（17日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
楽天証券 15( 15)
SBI証券 10( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 18( 0)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 130( 130)
モルガンMUFG証券 37( 37)
SBI証券 15( 15)
ビーオブエー証券 15( 15)
楽天証券 12( 12)
BNPパリバ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
松井証券 9( 9)
ABNクリアリン証券 8( 8)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
ビーオブエー証券 12( 12)
岡三証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
楽天証券 15( 15)
SBI証券 10( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 18( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 130( 130)
モルガンMUFG証券 37( 37)
SBI証券 15( 15)
ビーオブエー証券 15( 15)
楽天証券 12( 12)
BNPパリバ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
松井証券 9( 9)
ABNクリアリン証券 8( 8)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
ビーオブエー証券 12( 12)
岡三証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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