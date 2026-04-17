◇第28回福岡県民アマゴルフ選手権最終日（2026年4月17日 福岡県筑紫野市・筑紫野カントリークラブ）

9月9〜11日に開催される国民スポーツ青森大会ゴルフの福岡県代表（成年男子・同女子・少年男子）選考会を兼ねて2日間、36ホール競技で行われた。成年男子は首位に3打差の6位から出た三明蓮（東北福祉大1年）が8アンダー、64で回り、従来のコースレコード（65）を更新する快スコアで逆転優勝を決めた。

成年女子は宗岡琴音（福岡・沖学園高1年）が初優勝。通算2オーバーで首位に並んだ畠田瑠（18）をプレーオフ2ホール目のバーディーで下した。

少年男子は三明蓮の弟で沖学園高2年の三明優太が71・69で回り初優勝した。

◇成年男子優勝・三明蓮 ショットがよくてほぼピンそばに寄ってくれた。前半アウトは約1メートルのチャンスを2回外したが、インではほぼすべて入れることができた。入学して約1週間だがゴルフ環境に恵まれているので練習に気合いが入る。（前半3バーディー、後半は5バーディーでボギーなし）

◇成年女子優勝・宗岡琴音 プレーオフは初めてだったので緊張したが、ショットに入るときは落ち着いてできた。2ホール目のバーディーはピン奥5メートルからの軽いスライスラインだったがしっかり打てた。（初の国体代表入りを目指す）

（第28回福岡県民アマゴルフ上位成績） ▽成年男子

（1）三明 蓮 137（73・64）

（2）山下竜弥 140（70・70）

（3）木村智哉 141（71・70）

▽成年女子

（1）宗岡琴音 146（74・72）

（2）畠田 瑠 146（73・73）

（3）立石惺愛 149（77・72）

▽少年男子

（1）三明優太 140（71・69）

（2）加藤 蓮 143（73・70）

（3）湯浅優大 145（72・73）

（成年女子優勝はプレーオフによる）