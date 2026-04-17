中山美穂のライブやMV集めたBD BOX。全編HD＆オーディオリマスタ
Miho Nakayama Complete Blu-ray BOX～Forever【数量限定版】
KIXM-90658～62 27,500円 2026年6月17日発売
(C) King Record Co.,Ltd.
キングレコードは、中山美穂のコンサート映像、オリジナル・ムービー、ミュージックビデオを収録した5枚組BD BOX「Miho Nakayama Complete Blu-ray BOX～Forever」を6月17日に発売する。価格は27,500円。
1986年に開催された1stコンサート「VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT」から1998年「MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR'98 Live・O・Live」まで、中山美穂の1980年代～'90年代のコンサートを収めた完全保存版。
(C) King Record Co.,Ltd.
映像未発売の「Miho Nakayama Live '94 Pure White」コンサート映像のほか、同じく未発売の『Sea Paradise -OLの反乱-』『CHEERS FOR YOU』『Hurt to Heart～痛みの行方～』『LOVE CLOVER』のミュージックビデオも今回初収録している。
BD化にあたっては、全編HDリマスタリングとオーディオリマスタリングを実施。「より鮮やかに美しく蘇った映像と歌」になっているという。
収録内容は以下の通り。
＜DISC 1＞1986, 1988, 1989 CONCERT／ORIGINAL MOVIE
VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT
1986.4.5 中野サンプラザホール
1.「C」
2.あいつ
3.HEART BREAK
4.生意気
5.放課後
6.あ・そ・び
7.ラストシーンに愛をこめて
8.モナリザ
9.「Ｕ」
10.ときめきの季節
11.色・ホワイトブレンド
12.BE-BOP-HIGH SCHOOL
〈ENCORE〉
13.「C」
14.BE-BOP-HIGH SCHOOL
CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88
1988.1.30 中野サンプラザホール
1.You're My Only Shinin' Star
2.TRIANGLE LOVE AFFAIR
3.花瓶
4.Long Distance to the Heaven
5.WAKU WAKUさせて
6.「派手!!!」
7.ツイてるねノッてるね
8.50/50
9.SWITCH ON（ハートのスイッチを押して）
10.By-By My SeaBreeze
11.CATCH ME
12.You're My Only Shinin' Star
WHUU!! NATURAL MIHO NAKAYAMA LIVE AT BUDOKAN '89
1989.5.11 日本武道館
1.WAKU WAKUさせて
2.CATCH ME
3.MISTY LOVE
4.色・ホワイトブレンド
5.人魚姫 mermaid
6.ROSECOLOR
7.Long Distance to the Heaven
8.Try Or Cry
9.You're My Only Shinin' Star
オリジナル・ムービー『na・ma・i・ki』
1985.11.21 Release
オープニング
1.ときめき
2.「C」
3.ガラスの雨
4.センチメンタル通信
5.生意気
オリジナル・ムービー『心の夜明け L'Aube de mon cœur』
1988.12.21 Release
1.Sweetest Lover
2.Too Fast, Too Close
3.誓いを破って
4.Try Or Cry
＜DISC 2＞1991, 1992, 1993 CONCERT
MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR '91 MIHO THE FUTURE, MIHO THE NATURE
1991.4.27 千葉県文化会館
1.メロディ
2.MANA
3.Paradio
4.人魚姫mermaid
5.BINGO
6.野蛮な宝石
7.これからのI Love You
8.COCKATOO
9.愛してるっていわない!
10.Special Ever Happened
LIVE IN "Mellow" MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR '92
1992.9.18～19 中野サンプラザホール
オープニング CLAIR DE LUNE
1.Mellow
2.Rosa
3.Platinum Cat～Platinum Dance
4.あるきなさい
5.忘れなくてもいいじゃない
6.Sweetest Lover
7.kiss kiss kiss
8.Midnight Taxi
9.遠い街のどこかで…
10.愛してるっていわない!
11.Silent
12.泣かない指輪
13.Destiny
14.灼熱の心
15.COCKATOO
16.Dream
17.Long Distance to the Heaven
18.You're My Only Shinin' Star
エンディング
MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR '93 On My Mind（DIRECTOR ver.＆ HEAD ver.）
1993. 8.27～28 中野サンプラザホール
オープニング
1.A New Day
2.幸せになるために
3.こんな日の雨なら大好き ～The Rain Came Down～
4.わがままな あくとれす
5.JARA JARA Switch
6.崖っぷち
7.Dear My Friends
8.Love For You
9.世界中の誰よりきっと
10.Dream
11.ヨッシャ!
＜DISC 3＞1994 CONCERT
Miho Nakayama Live '94 Pure White
1994.9.10 東京ベイ NK ホール
プロローグ
1.Panorama
2.Blue Stone
3.Title
4.MC１
5.いたずらに まねしたり…
6.真夜中のキッチンから
7.Mellow
8.タ・ク・ラ・ミ ＜INTERLUDE＞
9.世界中の誰よりきっと
10.By-By My SeaBreeze
11.〔シングルメドレー〕
ツイてるねノッてるね
「C」
WAKU WAKUさせて
色・ホワイトブレンド
BE-BOP-HIGH SCHOOL
クローズ・アップ
Witches ウィッチズ
人魚姫 mermaid
遠い街のどこかで…
女神たちの冒険
You're My Only Shinin' Star
CATCH ME
「派手!!!」
12.MC２
13.Sea Paradise -OLの反乱- ＜INTERLUDE＞
14.あみあげた夢
15.星の盗人
16.MC３
17.あなたを宇宙へ届けたい
18.ふったりのPhotograph
〈ENCORE〉
19.ただ泣きたくなるの
20.MC４
21.Sea Paradise -OLの反乱-
22.ヨッシャ!
23.Pure White
＜DISC 4＞1995, 1996 CONCERT
MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR '95 f
1995.11.25 中野サンプラザホール
1.アカペラ～女神たちの冒険
2.CHEERS FOR YOU
3.ただ泣きたくなるの
4.AFTERNOON
5.BROWN SHOES
6.抱きしめたい
7.追憶-Reminiscence-
8.Rosa
9.MANA
10.世界中の誰よりきっと
11.SWEET N' SOUR SOUP
12.16ブランコ
13.LOVE
14.Thinking about you～あなたの夜を包みたい～
15.SMILE AGAIN
16.Hurt to Heart～痛みの行方～
17.これからのI Love You
18.ふったりのphotograph
19.ヨッシャ!
MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR '96 Sound of Lip
1996.7.24～25 中野サンプラザホール
1.ライカスタ
2.True Romance
3.遠い街のどこかで…
4.Sound of Love
5.Spiritual Kisses
6.Crazy Moon
7.50/50
8.Dream
9.不意のKiss
10.It's More
11.Rain Ring
12.世界中の誰よりきっと
13.Sea Paradise -OLの反乱-
14.ヨッシャ!
15.Thinking about you～あなたの夜を包みたい～
16.Midnight Taxi & kiss kiss kiss（メドレー）
17.Treasure
＜DISC 5＞1998 CONCERT & MUSIC VIDEO
MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR'98 Live・O・Live
1998.8.8 中野サンプラザホール
1.あなたを宇宙へ届けたい
2.You're My Only Shinin' Star
3.Naked Cruising
4.Velvet Hammer
5.Please
6.Sea Paradise -OLの反乱-
7.NAME
8.Baby Pink Moon
9.Fiance～あなたのokわたしのyes
10.EL NINO
11.Daddy
12.Oliveの呟き
13.ANGEL SOUL
14.コワレタ ライム
15.ヨッシャ!
16.未来へのプレゼント
17.LOVE CLOVER
18.遠い街のどこかで…
19.天使の気持ち
20.Angel
21.The Eternities
22.少年の瞳～For Knack
ビデオクリップ集『LOVE SUPREME Miho Nakayama Selection'90』
1990.12.5 Release
1.Destiny
2.You're My Only Shinin' Star
3.人魚姫 mermaid
4.Witchesウィッチズ
5.Midnight Taxi
ビデオクリップ集『Mellow』
1992.7.4 Release
1.Mellow
2.あるきなさい
3.Making & Offshot
ミュージックビデオ
『Sea Paradise -OLの反乱-』（1994.6,8 Release）
『CHEERS FOR YOU』（1995.5.17 Release）
『Hurt to Heart～痛みの行方～』（1995.7.21 Release）
『LOVE CLOVER』（1998.4.8 Release）