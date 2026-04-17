4月18日は「スーパーマンの日」 新作映画控えるスーパーガール＆クリプトも参戦
4月18日は「スーパーマンの日」。1938年4月18日に発売された「アクション・コミック第1号」に「スーパーマン」が初登場した記念日にちなんで、グローバルに展開されるもので、日本でも関連企画が実施される。
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スーパーマンは、世界初のスーパーヒーロー。ポップカルチャーの象徴として映画、テレビ、アニメ、コミックを通じて、世代を超えて愛され続けてきた。一方、スーパーガールはスーパーマンの従妹にあたるヒーローで、同様の能力を持つ“鋼鉄の少女”。クリプトはスーパーマンの相棒として知られるスーパードッグだ。
今年のキービジュアルには、新たにスーパーガールとスーパードッグ・クリプトが加わり、全員が「希望」を象徴する「Sシールド」を身につけた“スーパーマン・ファミリー”が、より良い明日のために常に一致団結して戦う姿が表現されている。
「スーパーマンの日」当日は、SNSや動画配信などで特別コンテンツを展開。本国の公式SNSでは名場面ランキングの公開や、ショートアニメの新エピソード配信が予定されている。
日本でも、映画『スーパーガール』の関連グッズ発売やキャンペーンを実施。さらに、カートゥーンネットワークでアニメシリーズの特別放送なども予定されている。動画配信サービス「HBO Max on U-NEXT」では、すべてのヒーローの原点にして頂点として知られる、ジェームズ・ガン監督最新作『スーパーマン（2025）』からMax Original『ピースメイカー』まで、ジェームズ・ガン、DC関連作を見放題配信中。
新作映画『スーパーガール』は6月26日より日米同時公開。
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