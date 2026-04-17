キーアート

Netflixシリーズ「マン・オン・ファイア」：4月30日(木)より世界独占配信

Netflixは、2004年公開のアクション映画「マイ・ボディガード」の原作小説を新たにドラマ化したNetflixシリーズ「マン・オン・ファイア」を、4月30日から世界独占配信する。配信を前にアクションを惜しみなく注ぎ込んだ予告編と、そのワンシーンを切り取ったキーアートが公開された。

Netflixシリーズ「マン・オン・ファイア」：4月30日(木)より世界独占配信

A・J・クィネルの名作小説「燃える男」を、新たにドラマシリーズ化した作品。元特殊部隊で過去にトラウマを抱える孤独な主人公ジョン・クリーシー(演:ヤーヤ・アブドゥル＝マティーン2世)が、同じく孤独な少女を守るために熾烈な戦いへ身を投じていく。「いわゆる“往年の洋画”が持っていた無骨な熱量をも彷彿とさせる、直球ど真ん中の超王道アクション・エンターテインメント」だという。

主人公のクリーシーは、凄腕の元特殊部隊の隊員。現役時代のトラウマから重いPTSD(心的外傷後ストレス症)に苦しみながらも、平穏な日々を送っていた。しかし、新たな生活になじむ間もなく、再び戦いの渦へと足を踏み入れることに……。

公開された予告編では、いくつもの古傷を抱えながらも壮絶な銃撃戦や反撃の隙も与えない圧倒的な肉弾戦を繰り広げるジョンの姿が映し出される。そんな彼が命を賭して守るのが、年頃の反抗的な少女ポー。彼女はギャングが蔓延る危険な街で生活を送る学生で、ある日恐ろしい事件の唯一の目撃者となったことで命を狙われてしまう。

家族をも奪われ絶望に打ちひしがれる中、ジョンと出会い、信頼できる唯一の味方となって希望を持ち始める。映像では銃を撃ちながら迫る敵に対してジョンが果敢に 応戦し、ポーを救うべく走る車から飛行機へ飛び移るダイナミックな姿も見られ、大勢の追手が迫り、より一層激しさを増す戦いの中で、ジョンは手段を選ばず全てを炎に包んでいく。

「君は俺が守る」というジョンの力強いセリフからも、ポーを何があろうと守り抜く覚悟を感じさせ、それを有言実行するかのように激しい爆発と炎で重装備の敵を壊滅させるジョンの姿が浮かび上がる。壮絶な戦いの困難を潜り抜けた先で 2 人に待ち受けるのは!?

Netflixシリーズ「マン・オン・ファイア」：4月30日(木)より世界独占配信

主人公を演じるヤーヤは、「グレイテスト・ショーマン」や「アス」といった話題作に出演し、映画「アクアマン」シリーズや、ドラマ「ワンダーマン」などでもアクションで活躍を見せている。本作でも怒涛のアクションを展開するが、同時に心にトラウマを抱える弱い一面も併せ持つ複雑な役柄を演じている。

ヤーヤはジョンのキャラクターについて、「シリーズを通して彼は、決して完全なアクションヒーローにはなれません。彼は常に苦闘しながらも、自分の足場を見つけようと奮闘し続けます。それは彼を非常に人間らしく、非常に欠点のある人物にしています。だから私はこのキャラクターに魅了されたんです」と語った。

『マン・オン・ファイア』予告編 - Netflix