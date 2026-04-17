テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、２月以降の下降トレンド終了、反発はどこまで続くか テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、２月以降の下降トレンド終了、反発はどこまで続くか

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テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、２月以降の下降トレンド終了、反発はどこまで続くか



0.5943 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.5902 一目均衡表・雲（上限）

0.5900 エンベロープ1%上限（10日間）

0.5897 一目均衡表・雲（下限）

0.5888 現値

0.5862 100日移動平均

0.5843 200日移動平均

0.5842 10日移動平均

0.5806 一目均衡表・転換線

0.5804 21日移動平均

0.5802 一目均衡表・基準線

0.5783 エンベロープ1%下限（10日間）

0.5665 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ＮＺドル/ドルは、２月以降の下降トレンドが４月に入ってからは終了している。１０＋２１日線がゴールデンクロスを示現、ＲＳＩ（１４日）が中立水準５０を上回っている。短期上昇トレンドの体裁が取られている。一方、水準的には２月以降の下降トレンドの半値水準（０．５８８７）、一目均衡表の雲（０．５８９７－０．５９０２）付近に位置している両者は狭い範囲で近接している状況だ。今後も反発の流れが継続するのか。心理的水準０．５９００の上抜けがポイントとなりそうだ。

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