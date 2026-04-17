テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、２月以降の下降トレンド終了、反発はどこまで続くか

0.5943　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.5902　一目均衡表・雲（上限）
0.5900　エンベロープ1%上限（10日間）
0.5897　一目均衡表・雲（下限）
0.5888　現値
0.5862　100日移動平均
0.5843　200日移動平均
0.5842　10日移動平均
0.5806　一目均衡表・転換線
0.5804　21日移動平均
0.5802　一目均衡表・基準線
0.5783　エンベロープ1%下限（10日間）
0.5665　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　ＮＺドル/ドルは、２月以降の下降トレンドが４月に入ってからは終了している。１０＋２１日線がゴールデンクロスを示現、ＲＳＩ（１４日）が中立水準５０を上回っている。短期上昇トレンドの体裁が取られている。一方、水準的には２月以降の下降トレンドの半値水準（０．５８８７）、一目均衡表の雲（０．５８９７－０．５９０２）付近に位置している両者は狭い範囲で近接している状況だ。今後も反発の流れが継続するのか。心理的水準０．５９００の上抜けがポイントとなりそうだ。