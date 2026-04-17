HANA、『SPUR』6月号通常版に登場 スペシャルエディション版の表紙を飾るのはSnow Man目黒蓮
HANAが、4月23日発売のモード誌『SPUR』（集英社刊）2026年6月号の表紙に初登場。さらに、目黒蓮（Snow Man）が、スペシャルエディション版の表紙に登場する。
【写真】目黒蓮が超かっこいい スペシャルエディション版の表紙
2025年4月の鮮烈なデビュー以降、リリースする楽曲が次々とチャートを席巻し、自己肯定と多様な個性を尊重する姿勢で社会現象を巻き起こしているHANA。「NEXT VISION」と題した特集では、ジバンシィ、フェラガモ、マックスマーラ、アライアといった個性際立つメゾンの最新ルックをまとい、メンバーの持つ力強さはそのままに、モダンで端正な姿を捉えた。
インタビューでは、デビュー1周年を経て見えてきたそれぞれの未来図を告白。フェンディのミラノ・コレクションに出席したYURIのファッションへの熱意や、KOHARUの楽曲制作への挑戦、JISOOが描くセルフプロデュースの夢など、ここでしか語られないエピソードが満載だ。
HANAは「デビューからの1年、応援してくださるHONEYs（HANAのファンネーム）の皆さんのおかげで濃密な時間を過ごせました。今回の撮影では、普段のステージでの活動とはまた違う、新しい自分たちの姿を引き出していただいたと感じています。2年目に突入し、表現の幅を広げながら、もっと新しい世界を皆さんと一緒に見に行きたい。そんな今の私たちの決意が詰まった誌面を、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。
スペシャルエディション版のカバーには、Snow Manの目黒蓮が登場。2度目のカバー出演となった今回は、多忙を極めるスケジュールの合間を縫って撮影を敢行した。
限られた時間の中、ポージングに合わせて、凛々しい眼差しから茶目っ気あふれる表情まで、次々と多彩な表情を披露。「BLACK or WHITE」をテーマに、白い空間に合わせたモノトーンの衣装を着用し、フェンディのエレガントなレザージャケットを羽織ったタイドアップスタイルで登場している。
4月29日には主演映画『SAKAMOTO DAYS』の公開を控え、「やり遂げたことで新しい自分に出会えて、これまで得たことのない自信を持てた」と語る彼。その近影を永久保存版として収録。一瞬一瞬の表情を余すところなく捉えた、顔にぐっと寄ったカットを多数掲載している。
「アーカイブが今、熱い理由」、そして「私たちのアナログライフ」と題し、2大特集で届ける『SPUR』6月号。アーカイブ特集では、ファッション好きの著名人やプロたちが大切に保存している服にまつわるストーリーや、スタイリスト井伊百合子さんの審美眼にかなう、未来のアーカイブになりうる新作を紹介する。
一方のアナログライフ特集では、春の京都を旅して音と本のあるアドレスをぶらりと巡ったり、俳優の杏が手描きの魅力を絵日記で教えてくれたり、ハンドメイドが得意な力士・玉鷲一朗関と編み物に挑戦したりと、多彩な企画を収録。SNSの世界では体験できない、2026年ならではのおしゃれと時間の楽しみ方が詰まった一冊となっている。
『SPUR』2026年6月号は、集英社より4月23日発売。通常版・スペシャルエディション版ともに各980円（税込）。
【写真】目黒蓮が超かっこいい スペシャルエディション版の表紙
2025年4月の鮮烈なデビュー以降、リリースする楽曲が次々とチャートを席巻し、自己肯定と多様な個性を尊重する姿勢で社会現象を巻き起こしているHANA。「NEXT VISION」と題した特集では、ジバンシィ、フェラガモ、マックスマーラ、アライアといった個性際立つメゾンの最新ルックをまとい、メンバーの持つ力強さはそのままに、モダンで端正な姿を捉えた。
HANAは「デビューからの1年、応援してくださるHONEYs（HANAのファンネーム）の皆さんのおかげで濃密な時間を過ごせました。今回の撮影では、普段のステージでの活動とはまた違う、新しい自分たちの姿を引き出していただいたと感じています。2年目に突入し、表現の幅を広げながら、もっと新しい世界を皆さんと一緒に見に行きたい。そんな今の私たちの決意が詰まった誌面を、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。
スペシャルエディション版のカバーには、Snow Manの目黒蓮が登場。2度目のカバー出演となった今回は、多忙を極めるスケジュールの合間を縫って撮影を敢行した。
限られた時間の中、ポージングに合わせて、凛々しい眼差しから茶目っ気あふれる表情まで、次々と多彩な表情を披露。「BLACK or WHITE」をテーマに、白い空間に合わせたモノトーンの衣装を着用し、フェンディのエレガントなレザージャケットを羽織ったタイドアップスタイルで登場している。
4月29日には主演映画『SAKAMOTO DAYS』の公開を控え、「やり遂げたことで新しい自分に出会えて、これまで得たことのない自信を持てた」と語る彼。その近影を永久保存版として収録。一瞬一瞬の表情を余すところなく捉えた、顔にぐっと寄ったカットを多数掲載している。
「アーカイブが今、熱い理由」、そして「私たちのアナログライフ」と題し、2大特集で届ける『SPUR』6月号。アーカイブ特集では、ファッション好きの著名人やプロたちが大切に保存している服にまつわるストーリーや、スタイリスト井伊百合子さんの審美眼にかなう、未来のアーカイブになりうる新作を紹介する。
一方のアナログライフ特集では、春の京都を旅して音と本のあるアドレスをぶらりと巡ったり、俳優の杏が手描きの魅力を絵日記で教えてくれたり、ハンドメイドが得意な力士・玉鷲一朗関と編み物に挑戦したりと、多彩な企画を収録。SNSの世界では体験できない、2026年ならではのおしゃれと時間の楽しみ方が詰まった一冊となっている。
『SPUR』2026年6月号は、集英社より4月23日発売。通常版・スペシャルエディション版ともに各980円（税込）。