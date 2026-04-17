“奇跡の44歳”山川恵里佳、タイトなミニ丈ウェアで抜群プロポーション全開！ 2児の母
タレントの山川恵里佳が、17日までにInstagramを更新。タイトなトレーニングウエア姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“奇跡の44歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」 20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
2023年には、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。
そんな彼女が「カラダの使い方をおさらいしてからトレーニングする」と投稿したのはトレーニング中の動画。ショート丈のタイトなトップス姿を披露。引き締まったウエストもあらわで、ファンからは「可愛すぎる」「素晴らしい」「癒されます」などの声が集まっている。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」Instagram（@erika_3_official）
【写真】“奇跡の44歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」 20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
2023年には、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。
そんな彼女が「カラダの使い方をおさらいしてからトレーニングする」と投稿したのはトレーニング中の動画。ショート丈のタイトなトップス姿を披露。引き締まったウエストもあらわで、ファンからは「可愛すぎる」「素晴らしい」「癒されます」などの声が集まっている。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」Instagram（@erika_3_official）