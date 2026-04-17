GENERATIONSの白濱亜嵐が、“合コン女子”のファッションに言及。ラフなカジュアルコーデについて「夜の個室の飲み会にそういうタレントいる」と私見を述べた。

【映像】「個室の飲み会にいそう」な合コンコーデ

4月15日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、かまいたちの濱家隆一 山内健司がMCを務め、大好評企画「イイ女になりたいねん」を実施。山内のほか、マヂカルラブリー 野田クリスタル、お見送り芸人しんいち、トンツカタン 森本晋太郎、ラランド ニシダがガチメイクで“イイ女”を目指し、ゲストのGENERATIONS白濱亜嵐の心を射止めるべく競い合った。

「自分が思うイイ女」に女装してNo.1を決定するというルールのもと、野田は自身に似ているという「池田エライザ」、しんいちは自身が大ファンだという「足立梨花」、森本は、帰国子女のカジュアル系で「新垣結衣」、ニシダは「文芸評論家の三宅香帆」、山内は「トラック運転手のギャル」をイメージした女装メイクに挑戦した。

番組では、女装した5人と白濱亜嵐が5対1の“合コン”を開催。池田エライザになりきった野田が「さっきまでオールスター感謝祭の方に出てて。もう本当に楽しかった」と話すと白濱は「あ、だからその服は、衣装じゃなくて、もう私服ってこと？」と野田の服装に興味を持つ。

野田が「あ、私服。こういう普段は」と答えると、白濱は「やっぱ、現場多いから、楽な方がいい？」と続け、「そう！あと、うち、あの、実家、田舎やけん」と“上京して頑張ってる”感を演出した。

しかしそこで白濱は、うっかり「いいね。なんか、夜の個室の飲み会に行ったら、そういうタレントいるよね」と口走ってしまい「え、ほんとに？えー誰なんだろう」と野田は続けるものの、そのリアリティある発言に「亜嵐くん詳しい」「なんで知ってんの？」「行ってるってこと？」と“女子”たちは総ツッコミ。白濱は「予想、予想」と慌ててごまかすも動揺が隠せない様子をみせ“見守り役”の濱家は大爆笑していた。

（かまいガチ）