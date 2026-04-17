【ポケモン ベビースタードデカイラーメン（のり塩味）】 4月20日～ 発売 価格：オープン（152円前後） 【ポケモン ベビースタードデカイラーメン（BBQソースステーキ味）】 5月18日～ 発売 価格：オープン（店頭想定価格：152円前後）

おやつカンパニーは、ゲームボーイ用RPG「ポケットモンスター 赤・緑」の発売30周年を記念して、「ベビースタードデカイラーメン（のり塩味）」を4月20日より、「ベビースタードデカイラーメン（BBQソースステーキ味）」を5月18日より全国にて期間限定発売する。価格オープン（店頭想定価格：152円前後）。

「ポケットモンスター 赤・緑」の発売30周年を記念して、ポケモンデザインの「ベビースタードデカイラーメン」が登場。「ベビースタードデカイラーメン（のり塩味）」はくさタイプの歴代パートナーポケモンが集合、「ベビースタードデカイラーメン（BBQソースステーキ味）」はほのおタイプの歴代パートナーが集合したパッケージで登場する。

のり塩味は生地にアオサを練り込み、風味豊かな味わいに。BBQソースステーキ味はクと甘みをきかせたBBQソース味がクセになる味わいとなっており、子どもも、かつて子どもだった大人たちも楽しめる商品に仕上がっている。

ポケモン ベビースタードデカイラーメン（のり塩味）

ポケモン ベビースタードデカイラーメン（BBQソースステーキ味）

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