北海道根室市で４月１６日に発生した大規模な野火は、１７日朝に鎮圧が確認され、避難指示を解除しました。



道によると、火は４００ヘクタールに燃え広がったということです。



現場から最新の情報を伝えてもらいます。



いまも時折、風に乗って焦げ臭いにおいを感じます。



草地一面が黒くなっているのが確認できます。



１０時半ごろにはうっすら煙が上がっていて、いまも消防が残火処理にあたっています。





野火火災が発生したのは根室市珸瑤瑁の草地です。１６日午後１時前、消防から警察に「野火火災が起きている」と通報がありました。この火事で少なくとも４００ヘクタールもの草地に火が燃え広がりました。道によると、けが人はいないものの、一時１６７世帯に避難指示が出され、最大４２人が避難所で過ごしたということです。（根室市 前田純志総務課長）「建物の延焼については報告なし。人的・物的被害もなしと報告を受けている」消防は夜通しで地上から消火活動を続けたほか、１７日朝には自衛隊のヘリコプター３機も消火に加わり、午前８時ごろに火はほぼ消し止められたということです。火災の影響で、付近にある歯舞学園では臨時休校となるなどの対応が取られています。