100均マニアの推し！「ボロボロになるまで使ってもう3代目！」「ズボラでもきれいが続く」
商品情報
商品名：鏡・シンク仕上げのクロス
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：34×34cm
内容量：1枚入
販売ショップ：セリア
JANコード：4991099012479
目の詰まったクロスで、汚れを絡めとる優秀グッズ！
日々の掃除を少しでもラクに、そしてきれいに仕上げたい人にぜひおすすめしたいのが、セリアで購入できる『鏡・シンク仕上げのクロス』です。
実はこのアイテム、セリアマニアの間ではかなりの人気商品で、「ボロボロになるまで使ってもう3代目！」という声もあるほど。
ズボラさんでもキレイが続くと話題の商品なんです。
クロスを広げるとこんな感じ。サイズは約34×34cmと大きめです。
一見するとシンプルな布ですが、他の100均商品とは違い、セリアのクロスは食器やグラスにも使えるのが大きなポイント。
キッチン周りから水回りまで、これ1枚で幅広く活躍してくれるのが嬉しいところです。
セリアの『鏡・シンク仕上げのクロス』を実際に使ってみた！
使い方はクロスを水で濡らし、かたく絞って使用するか、対象物にスプレーなどで水を吹きかけて掃除してもOKです。
試しに洗面所の鏡を掃除すると、水ハネの跡や指紋が跡形もなく消えて、思わず見とれてしまうほどピカピカの状態に。
拭き跡が残りにくいので、仕上げ用としても優秀です。
そして、コンロ周りの掃除にも使ってみました。
揚げ物をした後のベタついた油汚れも、アルカリ電解水で軽く湿らせてから拭き上げるだけで…
まるで鏡のような仕上がりに。
キッチンペーパーや普通の雑巾では落としきれなかった汚れも、このクロスならしっかりリセットできます。
今回はセリアの『鏡・シンク仕上げのクロス』をご紹介しました。
シンプルだけど実力は本物。繰り返し使えてコスパも良く、気づけば手放せなくなるアイテムです。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。