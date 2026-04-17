100均マニアの推し！「ボロボロになるまで使ってもう3代目！」「ズボラでもきれいが続く」

セリアで話題の『鏡・シンク仕上げのクロス』は、ズボラさんでも簡単にピカピカを実現できる優秀アイテム。水アカ、指紋、くもり、油膜などをしっかり落とし、拭くだけで鏡のような仕上がりに。食器やグラスにも使える万能さで、リピーター続出の理由も納得。毎日の掃除がぐっとラクになる注目グッズです！

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商品情報

商品名：鏡・シンク仕上げのクロス

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：34×34cm

内容量：1枚入

販売ショップ：セリア

JANコード：4991099012479

目の詰まったクロスで、汚れを絡めとる優秀グッズ！

日々の掃除を少しでもラクに、そしてきれいに仕上げたい人にぜひおすすめしたいのが、セリアで購入できる『鏡・シンク仕上げのクロス』です。

実はこのアイテム、セリアマニアの間ではかなりの人気商品で、「ボロボロになるまで使ってもう3代目！」という声もあるほど。

ズボラさんでもキレイが続くと話題の商品なんです。

クロスを広げるとこんな感じ。サイズは約34×34cmと大きめです。

一見するとシンプルな布ですが、他の100均商品とは違い、セリアのクロスは食器やグラスにも使えるのが大きなポイント。

キッチン周りから水回りまで、これ1枚で幅広く活躍してくれるのが嬉しいところです。

セリアの『鏡・シンク仕上げのクロス』を実際に使ってみた！

使い方はクロスを水で濡らし、かたく絞って使用するか、対象物にスプレーなどで水を吹きかけて掃除してもOKです。

試しに洗面所の鏡を掃除すると、水ハネの跡や指紋が跡形もなく消えて、思わず見とれてしまうほどピカピカの状態に。

拭き跡が残りにくいので、仕上げ用としても優秀です。

そして、コンロ周りの掃除にも使ってみました。

揚げ物をした後のベタついた油汚れも、アルカリ電解水で軽く湿らせてから拭き上げるだけで…

まるで鏡のような仕上がりに。

キッチンペーパーや普通の雑巾では落としきれなかった汚れも、このクロスならしっかりリセットできます。

今回はセリアの『鏡・シンク仕上げのクロス』をご紹介しました。

シンプルだけど実力は本物。繰り返し使えてコスパも良く、気づけば手放せなくなるアイテムです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。