ËÜÀîÃ£Íº»á¡Ø¤¹¤´¤¤À¸¤¤â¤Î½Õ²Æ½©Åß¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï»ö¼Â¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£À¤´Ö¤Î¿Í¤Ï²Ê³ØÅª¤ÊÀµ¤·¤µ¤ò¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÒËÍ¤Ï¥Ê¥Þ¥³¤Ê¤ó¤Æ·ù¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ó¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¥¾¥¦¤Î»þ´Ö¡¡¥Í¥º¥ß¤Î»þ´Ö¡Ù¤ä¡Ò²Î¤¦À¸Êª³Ø¼Ô¡Ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÅìµþ²Ê³ØÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦ËÜÀîÃ£Íº»á¤Ï¡¢ºÇ¿·ºî¡Ø¤¹¤´¤¤À¸¤¤â¤Î½Õ²Æ½©Åß¡Ù¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤¦Àë¸À¤¹¤ë¡£¡ÒËÍ¤ÏÀ¤¤Ë¤â¤á¤º¤é¤·¤¤¥Ê¥Þ¥³¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¹¡Ó¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÆ°Êª·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¼«¿È¤¬¤Ê¤¼¥Ê¥Þ¥³¤ä¥¦¥Ë¤ä¥Ò¥È¥Ç¤È¤¤¤Ã¤¿ÛùÈéÆ°Êª¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÆ°µ¡¤òÄÖ¤Ã¤¿Á°½ñ¤¤¬¤Þ¤º¶½Ì£¿¼¤¤¡£¡ÒËÍ¤Ï¾¼ÏÂÆó»°Ç¯¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¡£ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡Ó¡Ò¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤äÀï¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¢Ãæ³Ø¤Ç¡Ö½êÆÀÇÜÁý¡×¡Ó¡Ò¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢Ë¤«¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¡Ó
¡¡¤½¤ì¤¬¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ç¡¢¡ÒËÍ¤Ï¼«Ê¬¤ò¼è¤ê´¬¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤òÍý²ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ó¡Ò¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê¼«Ê¬¤Î¹¥¤·ù¤¤¤äÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Í¤Ð¡Ó¤È¹Í¤¨¤¿ËÜÀî¾¯Ç¯¤Ï¡¢Ê¸³Ø¤ÈÍý³Ø¡¢¿´¤ÈÁÇÎ³»Ò¤Î¡Ò¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¡Ó¤ò³Ø¤Ù¤ëÆ°Êª³Ø¤Ê¤é¤É¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤âÇ¾¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ°Êª¤Ê¤é¿´¤ËÊÐ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¡¢ÅìÂçÍý³ØÉôÀ¸Êª³Ø²ÊÆ°Êª³Ø¶µ¼¼¤Ë¿Ê³Ø¡£¤ä¤¬¤Æ²Æì¤ÎÀ¥ÄìÅç¤Ç¥Ê¥Þ¥³¤ä¥µ¥ó¥´¤Î¸¦µæ¤Ë¶Ð¤·¤à¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¤½¤ó¤Ê¸Ä¿ÍÅª¤Ê¹¥¤·ù¤¤¤ò¼êÊü¤·¡¢²¿¤¬¿¿¤óÃæ¤Ê¤Î¤«¤ò¾ï¤Ë¸«¿ø¤¨¤¿·ë²Ì¡¢»äÃ£¤ÎÁÛÁü¤ò·Ú¡¹¤ÈÄ¶¤¨¤ë¤Û¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ç¡Ò¾å¼ê¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡ÓÀ¸¤ÊªÃ£¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¹¬Ê¡¤Ê²Ê³Ø¼Ô¤ÎµÏ¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÂçÂÎ¤Ë¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ß¤¿¤¤¤ËÇ¾¤â¥µ¥¤¥º¤âÂç¤¤¯¤Æ¡¢Ê£»¨¤ÊÀ¸¤Êª¤¬°ìÈÖ¹âÅù¤Ç°Î¤¤¤ó¤À¤È¤«¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ð¤Ã¤«¤êºî¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¤Ë¤â¤½¤¦½ñ¤«¤Ê¤¤¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î¼ê¤ÎÇ¾»ê¾å¼çµÁ¤ò¤â¤¦Â´¶È¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï78Ç¯¤«¤é91Ç¯¤Þ¤Ç¡¢Î°µåÂç¤ÎÎ×³¤¼Â¸³½ê¤ÇÀì¤é³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÇ¾¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¸úÎ¨¤è¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤¤À¸Êª¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤ÎÊý¤¬¹âÅù¤È¤«¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÂç¤¤ÊÆ°Êª¤Ð¤«¤êÁý¤¨¤ÆÀ¸ÂÖ·Ï¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤è¤êÂç¤¤¯Ä¹À¸¤¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤·¡¢À¸¿£³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¤é¤¢¤È¤Ï»à¤Ì¤À¤±¤Î¤ª¤Þ¤±¤Î¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢À¸Êª¤Î´ðËÜ¤Ç¤·¤ç¡©
¡¡¤Ç¤âº£¤Ï¤½¤¦¸À¤¦¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸½Âå¿Í¤ÏÀ¸Êª¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¾¤ËÍ¾ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤éµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÄ¹À¸¤¤â¤Ç¤¤ë¤È¸À¤¦Êý¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê´î¤Ö¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢º«Ãî¤Ê¤ó¤ÆÂÎ¤â¾®¤µ¤¤¤·¡¢À¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡×
¡¡ËÜ½ñ¤ÏÃø¼Ô¤¬7Ç¯Â³¤±¤¿¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÍÑ¤Î¼«É®¸¶¹Æ¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëè²ó¡Ò»°·î¸ÞÆü¤Ï¡Ö»¹¸ê¤ÎÆü¡×¡Ó¤Ê¤É¤È¡¢À¸Êª´ØÏ¢¤ÎµÇ°Æü¤Ë°ø¤ó¤ÀÏÃÂê¤¬Éý¹¤¯¸ì¤é¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÏÉ¬¤º²Î¤ÇÄù¤á¤ë¤Î¤¬ËÜÀîÎ®¡£¡Ò¢öÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ª¤«¤²²»Æ¬¡Ó¤Ê¤É¡¢¼«¤é¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿·×34¶Ê¤ÏÁ´¤ÆÉèÌÌÉÕ¤¤Ç¡¢³ÆÏÃ¤ÎÍ×ÅÀ¤¬²Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â¿´¤Ë»Ä¤ë¼ñ¸þ¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤â¤Á¤í¤óÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¤¸¤ã¤¢¤ë¤Þ¤¤¤·¤È¤«¡¢²Æì¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤ËÍè¤¿¤Î¤«¤È¤«¡£µÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÁ´¤Æ²Î¤Ë¤¹¤ë²Æì¤ÎÊ¸²½¤Ë´¶·ã¤·¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï²Î¤¦À¸Êª³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÊÖ´Ô7Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢ËÍ¤Ï°ìÈÌ¶µÍÜ¤Î¼ø¶È¤ò¤¤¤¸¤á¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç²¿¥³¥Þ¤â»ý¤¿¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢À¸Êª³Ø¤ËÂçÈ¾¤Î³ØÀ¸¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éËè²ó¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤Ã¤Æ»×¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Î¤Ë¤·¤¿¤é¡¢»î¸³¤ÎÅÀ¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¤¬¤ê¤À¤·¤Æ¤Í¡£ÍýµÍ¤á¤Ç¾Ü¤·¤¯¤ï¤«¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂçÂÎ¤ï¤«¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¡¢·ë¹½Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¯¥Þ¥Î¥ß¤È¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ò°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤È¤É¤Á¤é¤Ë¤âÍø±×¤¬¤¢¤ë¡Ó³¤¤ÎÃæ¤ÎÁêÍø¶¦À¸´Ø·¸¤ä¡¢¥µ¥ó¥´¾Ì¤ÎºÇ¤âÌÜÎ©¤Ä¾ì½ê¤ËÅ¹¤ò³«¤¯¡ÒÁÝ½üµû¡Ó¤³¤È¥Û¥ó¥½¥á¥ï¥±¥Ù¥é¤ÎÀ¸ÂÖ¡£ÍøÂ¾Åª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¿¿¼Ò²ñÀº«Ãî¤È¤·¤Æ¥¢¥ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¢¥ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥í¥¢¥ê¤ä¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÏ¢·ë¤·¡¢¿å¤Î°µÎÏ¤ÇÅÚ¤ò·¡¤ë¥ß¥ß¥º¤Î¡Ò¥Á¥å¡¼¥Ö¡¦¥¤¥ó¡¦¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ó¹½Â¤¤Ê¤É¡¢Î¦¡¢³¤¡¢¶õ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤À¸¤ÊªÃ£¤Î±Ä¤ß¤òËÜÀî»á¤Ï¼«¤éÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤½¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍÀ¤Î¤æ¤ê¤«¤´¤Î¤Ï¤º¤ÎÇ®ÂÓ±«ÎÓ¤ä¥µ¥ó¥´¾Ì¤Î¾Ã¼º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜµ¤¤Ç´í×ü¤·¡¢ÅÜ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼«Ê¬¤Î¹¬ÉÔ¹¬¤À¤±¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤
¡ÖÎã¤¨¤Ð¥¤¥¯¥é¤Ï·ÜÍñ¤è¤ê¤Ê¤¼¾®¤µ¤¯¡¢¥¿¥é¥³¤Ï¤Ê¤¼¤µ¤é¤Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¤â¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ó®ÆýÎà¤ÎÇÓÇ¢¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¿Í´Ö¤â¥¾¥¦¤â¥µ¥¤¥º¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤Û¤Ü21ÉÃ¤È¤¤¤¦¡¢¡ÒÇÓÇ¢»þ´Ö°ìÄê¤ÎË¡Â§¡Ó¤Ç¥¤¥°¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Õ¡¼¤µ¤ó¡Ê¸ÕÎ©ÆÁ»á¡Ë¤ÎÏÃ¤ò¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Îµ¨Àá¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Ëè²ó¿·¥Í¥¿¤À¤«¤é·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÃÏµå´Ä¶¤ä¶¦À¸¤ÎÏÃ¤â¤¤Á¤Ã¤È¡¢¤¸¤ï¡¼¤Ã¤È¡¢Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£¤ÎÀ¸Êª³Ø¤ÏÆñ²ò¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤¿¤Ö¤ó¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢±þÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â²¿¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¤¯¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¡©¡¡ÃÏµå¤¬ÌÇ¤ó¤À¤éÌò¤ËÎ©¤Ä¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿´íµ¡´¶¤òÃø¼Ô¤ÏÆü¡¹¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÀ¤³¦¾ðÀª¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¹¤Ê¤ó¤«²õ¤»¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×¤â¡¢¼Ú¶â¤Ç¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¤ª¤â¤Í¤ë¹â»Ô¤â¡¢¥Þ¥º¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÍè¤Ê¤éÉÔ·Êµ¤¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¼¡À¤Âå¤ÎÉéÃ´¤Ï¸º¤é¤¹¤Ù¤¡£¤½¤ÎÊý¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¾ÃÈñÎÌ¤â¸º¤ë¤·¡¢¤½¤í¤½¤íÉÏË³¤Ç¤â¤ß¤¸¤á¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¹Í¤¨Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤¤º¢¤À¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡£
¡¡³§¤µ¤ó¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¸ÄÂÎ¤Î¹¬ÉÔ¹¬¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤À¤ÈÜ÷¤Ï»×¤¦¤·¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬À¸Êª¤ÎÌÌÇò¤µ¡£¤½¤¦¤·¤¿°ã¤¤¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤Ï¡Ø¤ï¤Ã¡Ù¡ØÀ¨¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·²Ê³ØÅª¤ÊÀµ¤·¤µ¤òÀ¤´Ö¤Î¿Í¤Ï¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ð¥¦¥È¤ÊÀµ¤·¤µ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¶µ²Ê½ñ¤Ë»ö¼Â¤ÎÏÃ¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À»ö¼Â¤ò¤¤¤¯¤éÊÂ¤Ù¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤½¤Î»ö¼Â¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¤Ç¡¢¤Ê¤Î¤ËÂçÄñ¤Î²Ê³Ø¼Ô¤Ï»ö¼Â¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤â²ÁÃÍ¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éËÍ¤¬ËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢²¿¤È¤«¤¢¤È£±ºý¡¢ºÇ¸å¤Î¿·½ñ¤ò½ñ¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢´èÄ¥¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡¢¤ª¤Þ¤±¤Î¿ÍÀ¸¤À¤·¡×
¡¡¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï²Æì¤Î³¤¤Ë½é¤á¤ÆÀø¤ê¡¢À¤³¦´Ñ¤òÊ¤¤µ¤ì¤¿»þ¤Î´¶Æ°¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÌ¤µºÜ¤Î¿·¼ï¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë³¤¤ÎË¤«¤µ¤ä²Æì¤Î¤³¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í´Ö¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ó¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Í¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËËÜÀî»á¤Ïº£¸å¤â½ñ¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ïª°Åª¤Ç¥·¥ã¥¤¤Ê°¦¤äÃÎÀ¤Îºß¤êÊý¤ò¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉ®¼Ô¤Ï·ù¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ËÜÀîÃ£Íº¡Ê¤â¤È¤«¤ï¡¦¤¿¤Ä¤ª¡Ë¡¿ 1948Ç¯ÀçÂæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÍý³ØÉôÀ¸Êª³Ø²ÊÂ´¡£Æ±Âç³Ø½õ¼ê¡¢Î°µåÂç³Ø½õ¶µ¼ø¡¢ÊÆ¥Ç¥å¡¼¥¯Âç³ØµÒ°÷½õ¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£¸½ºß¤ÏÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥µ¥ó¥´¾Ì¤ÎÀ¸Êª¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥¾¥¦¤Î»þ´Ö ¥Í¥º¥ß¤Î»þ´Ö¡½¥µ¥¤¥º¤ÎÀ¸Êª³Ø¡Ù¡Ø¤ª¤Þ¤±¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¡ØÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ ¡Ö»ä¡×¤«¤é¹Í¤¨¤ë¿Ê²½¡¦°äÅÁ¡¦À¸ÂÖ·Ï¡Ù¡ØÀ¸¤¤â¤Î¤Ï±ßÃì·Á¡ÙÅù¡£18¡Á25Ç¯¤Þ¤ÇNHK¡Ø¥é¥¸¥ª¿¼ÌëÊØ¡ÙÆâ¤Ç¡Ö²Î¤¦À¸Êª³Ø¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿Â¾¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ä¸ø³«¼ø¶ÈÅù¤âÂ¿¿ô¡£160Â¡¢51Á¡¢A·¿¡£
¹½À®¡¿¶¶ËÜµª»Ò
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2026Ç¯5·î1Æü¹æ