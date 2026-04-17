５月２３、２４日に新潟・長岡市で開催される「ながおか 米百俵フェス 〜花火と食と音楽と〜 ２０２６」（国営越後丘陵公園）の花火プログラムの詳細が１６日、発表された。打ち上げ時の楽曲のアーティストは、各日のトリを務める「氷川きよし＋ＫＩＩＮＡ．」、「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」に決定した。

毎年恒例の大型音楽フェスで、今年は５月２３、２４日の２日間開催。ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ、堺正章＆Ｒｏｃｋｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｌｕｂ、ＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯ、日向坂４６、ｗａｃｃｉら豪華出演者らが集結する。

フェスの目玉である「フェアウェル花火」の打ち上げ時の楽曲のアーティストは、１日目は「氷川きよし＋ＫＩＩＮＡ．」、２日目は「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」に決定。使用楽曲は当日のお楽しみ。広い世代から人気を集める２組のアーティストの楽曲と長岡花火が夜空を彩り、華やかに“米フェス”を締めくくる。

２０１８年に初開催された同フェスは、「花火、食、音楽」が満喫できることに加え、子ども連れでも楽しめるキッズパークや、キャンプが園内で楽しめることで好評を博している。