『ストリートファイター』ハリウッド実写版、ティザー予告解禁 リュウ役・高橋広樹ら“ゲーム声優続投”発表
世界的人気格闘ゲーム『ストリートファイター』のハリウッド実写映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』（10月16日公開）のティザー予告映像が解禁された。
【動画】ティザー予告＆キタオ・サクライ監督のコメント
あわせて、日本語吹替版キャストも発表され、リュウ役を高橋広樹、ケン役を岸祐二、春麗役を折笠富美子、ガイル役を安元洋貴、キャミィ役を沢城みゆき、バイソン役を鶴岡聡が担当。ゲームシリーズでおなじみの声優陣が続投する形となり、ファンの注目を集めそうだ。さらにドン・ソバージュ役にはチョーが決定した。
また、実写版のキャスト発表時に話題となった、ゲームのキャラクターセレクト画面に見立てたビジュアルの日本語吹替版も公開。日本語吹替版キャストの続報にも期待が高まる。
解禁された映像では、ケンやリュウを中心に、春麗、ガイル、ダルシムらおなじみのキャラクターが登場。〈波動拳〉や〈昇龍拳〉といった必殺技も、これまでにないリアルな映像表現で描かれている。
冒頭では、格闘家としてスターダムを駆け上がるケン（ノア・センティネオ）の姿が描かれ、スポットライトを浴びる華やかな舞台裏にある葛藤を予感させる。一方、断崖絶壁の海辺で修行に打ち込むダルシム（ヴィドゥユト・ジャームワール）や、覚悟を秘めた表情で歩みを進めるガイル（コーディ・ローデス）のカットが続き、それぞれのキャラクターが背負う物語の広がりを感じさせる。
場面は一転、世界中から強者が集うトーナメント会場へ。実況ドン・ソバージュ（アンドリュー・シュルツ）の「世界最高の格闘家たちが集結した！」という声とともに、対戦相手を打ち倒すケンの姿が一気に観る者を引き込む。
勝利に歓喜し、浮かれるケンの前に現れるのが春麗（カリーナ・リャン）。「あなたはもうウォリアーじゃない。見世物よ」という厳しい言葉で彼を突き放し、かつての情熱を失ったケンに“名誉挽回のチャンス”としてトーナメントへの参戦を促す。さらに春麗は、隠遁生活を送るリュウ（アンドリュー・小路）のもとを訪れ、「俺が今歩んでるのは戦いの道じゃない」と戦いを拒む彼に対し、「ケンが王者になる番かもね」と挑発的な言葉を投げかけることで、止まっていた運命を動かしていく。
中盤では、再会したリュウとケンが対峙。感情を爆発させるケンに対し、リュウは静かに応じるという対照的な構図が印象的で、「このトーナメントはただの大会じゃない」という言葉から、物語の背後に潜む大きな陰謀を匂わせる。
後半は一転して、アドレナリン全開の怒とうのバトルへと突入。不敵な笑みを浮かべ構えるダルシム、ガイルの〈サマーソルトキック〉、バルログ（オーヴィル・ペック）との激突など、圧巻のアクションが連続する。春麗の華麗な連続蹴り、ザンギエフの〈ロシアンスープレックス〉といった、原作でもおなじみの必殺技が次々と繰り出される。
キャミィ（ライナ・バランディンガム）がバズーカを放つド派手なアクションに続き、舞い上がる砂塵の中からエドモンド本田（後藤洋央紀）が登場。そこへリュウの鋭い〈竜巻旋風脚〉が炸裂する。漆黒のオーラを纏う豪鬼（ロマン・レインズ）、そしてケンの魂を込めた〈昇龍拳〉、ブランカ（ジェイソン・モモア）の野性味あふれる咆哮が映し出され、ボルテージは最高潮へと達する。
ラストは、ケンの「今だリュウ！」という叫びに呼応するようにリュウが「波動拳！」を放つ。画面を覆い尽くすエネルギー表現は、これまでの映像化を一段引き上げるスケール感を印象づける仕上がりとなっている。
さらに、日本で生まれてアメリカで育ったキタオ・サクライ監督は、日本のファンに向けたコメント動画で「日本の皆さん、こんにちは」と日本語であいさつし、「アメリカに住んでからも日本とのつながりは強く、『ストリートファイター』はとても大切なゲームでした」と、流ちょうな日本語で語る。また、「お気に入りのキャラクターはリュウで、（日本人の）彼が世界中のファイターたちと闘うのが、自分にとってとてもクールなことだった」と、ルーツである日本のゲームが自身の幼少期と強く結びついていたことを明かしている。
さらに、撮影が始まる前には、カプコン本社で製作にも名を連ねる『ストリートファイター6』ゲームディレクターの中山貴之氏と作品について話し合いを行ったという。映像には、中山氏のインタビューも含まれ、「監督をはじめ、スタッフ全員がストリートファイターを愛し、自分たちと同じ“ファン”でいてくれることが何より安心できる」と太鼓判を押している。
本作は、1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げ、日本のゲーム文化を世界へと知らしめ、「対戦格闘ゲーム」というジャンルそのものを確立した金字塔『ストリートファイター』シリーズの実写化。製作にはレジェンダリー・ピクチャーズとカプコンが参加し、パラマウント・ピクチャーズと共同で世界配給される。
【動画】ティザー予告＆キタオ・サクライ監督のコメント
あわせて、日本語吹替版キャストも発表され、リュウ役を高橋広樹、ケン役を岸祐二、春麗役を折笠富美子、ガイル役を安元洋貴、キャミィ役を沢城みゆき、バイソン役を鶴岡聡が担当。ゲームシリーズでおなじみの声優陣が続投する形となり、ファンの注目を集めそうだ。さらにドン・ソバージュ役にはチョーが決定した。
解禁された映像では、ケンやリュウを中心に、春麗、ガイル、ダルシムらおなじみのキャラクターが登場。〈波動拳〉や〈昇龍拳〉といった必殺技も、これまでにないリアルな映像表現で描かれている。
冒頭では、格闘家としてスターダムを駆け上がるケン（ノア・センティネオ）の姿が描かれ、スポットライトを浴びる華やかな舞台裏にある葛藤を予感させる。一方、断崖絶壁の海辺で修行に打ち込むダルシム（ヴィドゥユト・ジャームワール）や、覚悟を秘めた表情で歩みを進めるガイル（コーディ・ローデス）のカットが続き、それぞれのキャラクターが背負う物語の広がりを感じさせる。
場面は一転、世界中から強者が集うトーナメント会場へ。実況ドン・ソバージュ（アンドリュー・シュルツ）の「世界最高の格闘家たちが集結した！」という声とともに、対戦相手を打ち倒すケンの姿が一気に観る者を引き込む。
勝利に歓喜し、浮かれるケンの前に現れるのが春麗（カリーナ・リャン）。「あなたはもうウォリアーじゃない。見世物よ」という厳しい言葉で彼を突き放し、かつての情熱を失ったケンに“名誉挽回のチャンス”としてトーナメントへの参戦を促す。さらに春麗は、隠遁生活を送るリュウ（アンドリュー・小路）のもとを訪れ、「俺が今歩んでるのは戦いの道じゃない」と戦いを拒む彼に対し、「ケンが王者になる番かもね」と挑発的な言葉を投げかけることで、止まっていた運命を動かしていく。
中盤では、再会したリュウとケンが対峙。感情を爆発させるケンに対し、リュウは静かに応じるという対照的な構図が印象的で、「このトーナメントはただの大会じゃない」という言葉から、物語の背後に潜む大きな陰謀を匂わせる。
後半は一転して、アドレナリン全開の怒とうのバトルへと突入。不敵な笑みを浮かべ構えるダルシム、ガイルの〈サマーソルトキック〉、バルログ（オーヴィル・ペック）との激突など、圧巻のアクションが連続する。春麗の華麗な連続蹴り、ザンギエフの〈ロシアンスープレックス〉といった、原作でもおなじみの必殺技が次々と繰り出される。
キャミィ（ライナ・バランディンガム）がバズーカを放つド派手なアクションに続き、舞い上がる砂塵の中からエドモンド本田（後藤洋央紀）が登場。そこへリュウの鋭い〈竜巻旋風脚〉が炸裂する。漆黒のオーラを纏う豪鬼（ロマン・レインズ）、そしてケンの魂を込めた〈昇龍拳〉、ブランカ（ジェイソン・モモア）の野性味あふれる咆哮が映し出され、ボルテージは最高潮へと達する。
ラストは、ケンの「今だリュウ！」という叫びに呼応するようにリュウが「波動拳！」を放つ。画面を覆い尽くすエネルギー表現は、これまでの映像化を一段引き上げるスケール感を印象づける仕上がりとなっている。
さらに、日本で生まれてアメリカで育ったキタオ・サクライ監督は、日本のファンに向けたコメント動画で「日本の皆さん、こんにちは」と日本語であいさつし、「アメリカに住んでからも日本とのつながりは強く、『ストリートファイター』はとても大切なゲームでした」と、流ちょうな日本語で語る。また、「お気に入りのキャラクターはリュウで、（日本人の）彼が世界中のファイターたちと闘うのが、自分にとってとてもクールなことだった」と、ルーツである日本のゲームが自身の幼少期と強く結びついていたことを明かしている。
さらに、撮影が始まる前には、カプコン本社で製作にも名を連ねる『ストリートファイター6』ゲームディレクターの中山貴之氏と作品について話し合いを行ったという。映像には、中山氏のインタビューも含まれ、「監督をはじめ、スタッフ全員がストリートファイターを愛し、自分たちと同じ“ファン”でいてくれることが何より安心できる」と太鼓判を押している。
本作は、1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げ、日本のゲーム文化を世界へと知らしめ、「対戦格闘ゲーム」というジャンルそのものを確立した金字塔『ストリートファイター』シリーズの実写化。製作にはレジェンダリー・ピクチャーズとカプコンが参加し、パラマウント・ピクチャーズと共同で世界配給される。