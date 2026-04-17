小島瑠璃子、現在キャラがかぶっていると思う芸能人告白 指原莉乃「うわー」と驚き
タレントの指原莉乃（33）と小島瑠璃子（32）が、15日に更新された小島のYouTubeチャンネルに登場。小島は現在、キャラがかぶっていると思う芸能人を明かした。
【動画】「うわー」キャラがかぶっていると思う芸能人を告白した小島瑠璃子
動画では2人がアフタヌーンティーを楽しみながらトークを展開。ファンから募った質問に答えた。
指原から「テレビ、これからどうするんですか？」と尋ねられた小島。「今までと同じにはもちろん出られないし、出るのもなんかちょっと違うかなと思っていて、マイルドな感じでやっていけばいいかなと思うんだけどね、ほんと迷子かも」と吐露した。
指原は「大丈夫。面白いから」「絶対的に必要なポジションなの」と太鼓判を押した。
指原は続けて「逆に、誰が今の芸能界で被ってる？昔の自分っぽいな、じゃないけど、ちょっと優等生で、たまにちょっと鋭いこと言って切るみたいな」と尋ねた。小島は「ファーストサマーウイカちゃん」と即答した。
その答えに指原は「うわー」と驚き。そして「近いとは思わないけど、お互い頭良いと思う。能力高い。でも瑠璃子があんな風にチャキチャキしゃべってるのも想像できないし、ウイカちゃんが政治の番組出てるのも想像つかない」と話していた。
さらに「私は瑠璃子がすごかったところって政治番組のレポーターできたところだよね」とほめていた。
【動画】「うわー」キャラがかぶっていると思う芸能人を告白した小島瑠璃子
動画では2人がアフタヌーンティーを楽しみながらトークを展開。ファンから募った質問に答えた。
指原から「テレビ、これからどうするんですか？」と尋ねられた小島。「今までと同じにはもちろん出られないし、出るのもなんかちょっと違うかなと思っていて、マイルドな感じでやっていけばいいかなと思うんだけどね、ほんと迷子かも」と吐露した。
指原は続けて「逆に、誰が今の芸能界で被ってる？昔の自分っぽいな、じゃないけど、ちょっと優等生で、たまにちょっと鋭いこと言って切るみたいな」と尋ねた。小島は「ファーストサマーウイカちゃん」と即答した。
その答えに指原は「うわー」と驚き。そして「近いとは思わないけど、お互い頭良いと思う。能力高い。でも瑠璃子があんな風にチャキチャキしゃべってるのも想像できないし、ウイカちゃんが政治の番組出てるのも想像つかない」と話していた。
さらに「私は瑠璃子がすごかったところって政治番組のレポーターできたところだよね」とほめていた。