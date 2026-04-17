Jクラブや強豪大学から若き逸材20人を招集

日本サッカー協会（JFA）は4月16日、今月19日から21日にかけて東京と千葉で行われる国内トレーニングキャンプに臨むU-19日本代表候補メンバー20人を発表した。

将来のA代表入りが期待される逸材が揃ったなか、ファンからは「めちゃくちゃ観てええ」と反響を呼んでいる。

今回のキャンプでは、日本代表ナショナルコーチングスタッフの山口智氏が監督として指揮を執る。初日の19日には東京ヴェルディとのトレーニングマッチを予定しており、最終日の21日には関東大学選抜との対戦も組まれている。短期間の活動ながら実戦形式での強化を図る構えだ。

選出されたメンバーには、FW徳田誉（鹿島アントラーズ）やMF仲山獅恩（東京ヴェルディ）といったJリーグで存在感を放つ若手に加え、DF布施克真（筑波大学）ら大学サッカー界の有望株も招集された。2028年のロサンゼルス五輪を目指す世代の底上げとして重要な機会となる。

SNS上では「楽しみ」「めちゃくちゃ観てええ」「めちゃくちゃ見たくて草」と期待の声が上がる一方で、トレーニングマッチが一般公開されないことに対し「非公開なのが残念」と惜しむコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）