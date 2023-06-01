【リアルエリートマスターライン ソウルキャリバー 6 アイヴィー】 2027年11月 発売予定 価格： 256,190円（税込・アルティメット版） 187,990円（税込・通常版） 撮影： 東京フィギュアギャラリー

東京フィギュアは、プライム1スタジオより2027年11月に発売予定の1/4スケールフィギュア「リアルエリートマスターライン ソウルキャリバー 6 アイヴィー」の彩色原型を東京・秋葉原の「東京フィギュアギャラリー」にて展示している。

「リアルエリートマスターライン ソウルキャリバー 6 アイヴィー」は3D武器対戦格闘ゲーム『ソウルキャリバーVI』に登場する邪剣の破壊を誓い、数奇な運命を辿る名門バレンタイン家の養女「アイヴィー」をリアルエリートマスターラインシリーズで立体化。

また、アルティメット版では鞭を振りかぶり、手招きで挑発する上半身。口角を上げ、余裕たっぷりに微笑む頭部。ディスプレイの趣を変える追加パーツが付属する。

ポリストーン（一部に別素材使用）製。1/4スケールでサイズ：H:58cm W:42cm D:36cm

「アイヴィー」の気品と剣技、ゲーム内の映像美を追求した造形となっている。鞭形状の魔剣アイヴィーブレードを振るうポージングが表現され、相手を翻弄する攻撃モーションを連想させる躍動感も魅力となっている。

女性らしさと逞しさのバランスを考えたプロポーションも武器を振るう勇ましさを感じさせる。また、コスチュームも緻密な造形と質感、右腕の鎧の金属的な重厚感までこだわった彩色となっており、異なる素材感が表現されている。

1/4スケールの圧倒的スケール

肉体美とポージングの重心までこだわったポージング

勇ましい表情やコスチュームの細かい造形に注目

右腕の鎧は重厚感ある造形

左腕はレースの細やかさやコスチュームの凹凸まで確認できる

魔剣アイヴィーブレードの刃には刻印が入っている

注目はやはり表情。端正な顔立ちは、ゲームの印象を引き出しつつ、フィギュアの立体感を融合した造形となっている。しなやかな銀髪の毛流れ、複雑な虹彩のパターン、濡れたルージュの光沢の細部まで作り込まれている。

また、まつ毛や眉毛も立体的で勇ましい表情がより引き立つ顔立ちとなっている。

特製ベースは「エウリュディケ神殿・雲海の祭殿」をイメージしたデザインとなっており、ひび割れた石畳に倒れた石柱もゴツゴツした質感が表現され、「アイヴィー」と合わせて『ソウルキャリバーVI』の世界観をより深く表現している。

ゲームの印象を最大限引き出した端正な顔立ち

角度を変えても鋭い視線や毛流れなど迫力ある印象

「エウリュディケ神殿・雲海の祭殿」をイメージした特製ベース

こちらの「リアルエリートマスターライン ソウルキャリバー 6 アイヴィー」の受注期間は2026年5月26日23時59分まで。ぜひ、「東京フィギュアギャラリー」に足を運んで、1/4スケールだからこそ味わえる圧巻のサイズ感と細部までこだわった造形を見てほしい。

SOULCALIBUR TM Ⅵ& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像は彩色サンプル品です。実際の製品とは異なる場合がございますので、ご了承ください。