フジテレビの新音楽番組「ＳＴＡＲ」が１６日にスタートした。

冒頭、司会の上垣皓太朗アナウンサー（２５）と、ナビゲーター役の歌手あのが左右から駆け寄って並んだ。上垣アナが「さあ、こんばんは…」と言った瞬間、肩がふれる距離だったことに、あのが上垣アナを押しながら「近くないですか」と突っ込んで笑わせた。

上垣アナが「たしかに…ちょっと近すぎましたかね、すみません」と笑いながら、再び、ベテランアナのように流ちょうに進行を続け「ＭＣを務めますフジテレビアナウンサー３年目、２５歳の上垣皓太朗です」と挨拶した。

豪華なセットに、あのは「めちゃめちゃ豪華できらびやかで、フジテレビ景気いいな！って思いました。めちゃくちゃ最高！」と声を上げていた。

ネットでも話題となり「上垣アナ、あのちゃんに近くないですか？と言われてしまう」「近くないですかは面白すぎるｗ」「近くないですかやばいｗ」「歌番組不思議な世界観で面白い」「木曜ゴールデンをあのちゃんと上垣アナに託すフジテレビ、攻めてるな」「上垣アナが年下っぽいな」と反応する投稿が集まった。