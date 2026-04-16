福本莉子、メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイとの3ショット公開「夢のような時間でした」
女優の福本莉子が16日、インスタグラムを更新。映画『プラダを着た悪魔2』で来日したメリル・ストリープ、アン・ハサウェイとの3ショットを公開した。
【写真】メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイ『プラダを着た悪魔』コンビが来日！
福本は「『プラダを着た悪魔2』で来日してくださった メリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんにインタビューをさせていただきました！」と報告。「大好きで何度も観ているプラダを着た悪魔のおふたりにお会いすることが出来て本当に嬉しかったです！夢のような時間でした」と喜びをつづった。
投稿では、福本がセルフィーで撮影した3ショットを披露。笑顔を見せる3人の姿が収められており、貴重な共演の様子が伝わる1枚となっている。
また、「インタビュー映像は4/17より幕間にて上映されます！」と告知。映画『プラダを着た悪魔2』は、2006年公開の『プラダを着た悪魔』の続編で、5月1日より劇場公開される。
引用：「福本莉子」インスタグラム（＠riko_fukumoto_）
【写真】メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイ『プラダを着た悪魔』コンビが来日！
福本は「『プラダを着た悪魔2』で来日してくださった メリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんにインタビューをさせていただきました！」と報告。「大好きで何度も観ているプラダを着た悪魔のおふたりにお会いすることが出来て本当に嬉しかったです！夢のような時間でした」と喜びをつづった。
また、「インタビュー映像は4/17より幕間にて上映されます！」と告知。映画『プラダを着た悪魔2』は、2006年公開の『プラダを着た悪魔』の続編で、5月1日より劇場公開される。
引用：「福本莉子」インスタグラム（＠riko_fukumoto_）