「この番組、業界で何て言われてるか知ってます？ 『逃走中』の姉妹番組、『迷走中』って……」

4月14日の生放送中にそう語ったのはカズレーザー（41）。お笑いコンビ・ニューヨークとともにMCを務める4月スタートの新番組『超調査チューズデイ 気になる答え 今夜出します』（フジテレビ系）の一幕だ。

同番組は生放送で、視聴者が今一番知りたいホットな話題を番組ならではの切り口で“超調査”するというコンセプトだ。テレビ誌ライターは言う。

「この日は“女性芸能人の初恋の人を探して生放送中に来てもらう”のがメイン企画で、新山千春さん、中川安奈さん、くわばたりえさん、加藤綾菜さんらが登場。カズレーザーさんは前日の『しゃべくり007』（日本テレビ系）で放送された、綾瀬はるかさんの“ゆかりの人物と再会”するコーナーをあげたうえで、腕を組みながら“大物芸能人の初恋はめっちゃ気になりますよ”と言い放ち、共演者から“文句ばっかり言うな”と突っ込まれるシーンも。最後は『いやホント、2時間が4時間ぐらいに感じました』と締めるなど、後ろ向きな発言が多かったですね。

実はこの日が3回目の放送でした。初回の平均世帯視聴率は2.9％で、平均個人視聴率は1.8％。2回目も世帯2.8％、個人1.8％と同時間帯でも全局のなかでダントツの最下位。3回目の放送中には“先週までの総合演出がクビになった”という発言もあり、カズレーザーさんの言う通り、迷走状態なのでしょうね」

この番組の実態について、制作関係者はこう語る。

「制作スタッフには、カズレーザーさんも出演していた同局の朝の情報番組『サン！シャイン』メンバーが多いそうです。この番組は今年3月末にわずか1年で打ち切られました。そもそもゴールデン帯の生放送に慣れていないのです。

また、局内ではゴールデン帯にも関わらず、あの夕方のお騒がせ情報番組『Live Newsイット！』より視聴率が低いと揶揄されています。『イット！』のスタッフにすら“ウチより低いじゃん”と嘲笑されているそうです」

果たして「総合演出の交代」だけで、迷走は止まるのだろうか――。