ハウスさくらんぼのシーズンが一足早く到来する中、露地物のさくらんぼについては、各園地で結実に向けての準備が進められています。

【写真を見る】安定した結実のために 露地物さくらんぼの開花に合わせ生育方法など確認 出来栄え決めるのは授粉作業（山形）

県が開いた、この講習会は、これから本格化する露地物のさくらんぼの開花に合わせ、管理や生育方法などを確認するものです。

県産のさくらんぼは高温少雨などの影響で去年、おととしと２年連続の不作が続いています。

近年、さくらんぼの受粉を手伝うマメコバチの数が減ってきていることや、今年は、多くの園地で凍霜害が発生するなど結実しにくい状況となっているということです。

こうした中、県の関係者が生産者への説明で強調したのが、開花の時期に合わせた

授粉作業の大切さです。

村山総合支庁 産業経済部 農業技術普及課 堀雅彦 シニア専門員「どうしても収穫の時期に最近の天候は高温になりやすいので、それに対応できるような技術の普及も行いながら安定して実らせる」

■安定した結実のために

また、安定した結実のためには、マメコバチに頼らない毛ばたきを利用した人工授粉の後、防風ネットを設置するなど花粉が飛ばないよう守ることが重要だということです。

村山総合支庁 産業経済部 農業技術普及課 堀雅彦 シニア専門員「結実しないことにはさくらんぼは生産できないから最重要な時期と言える。まず実らせることが最優先なので、今回の結実の講習は一番重要」

露地物のさくらんぼの開花は今週から来週にかけて始まり、生産者の結実に向けた作業が本格化するということです。