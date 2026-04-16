NHKの二宮直輝アナウンサー（41）が16日、NHK大阪放送局で、3年ぶりに復帰した夕方の情報番組「ほっと関西」の取材会に出席した。

「NHKのど自慢」などの司会でおなじみ、二宮アナは東京アナウンス室からの異動。3年ぶりの大阪復帰で「ほっと関西」（月〜水曜）「列島ニュース」を担当する。

番組にはすでに出演しており、「温かい場所に戻ってこれてうれしい気持ちでいっぱい」と笑顔を見せながら「自分でも驚くくらい、3年のブランクを感じないくらいすっと自然に戻ってこられた」。

一方で、共にキャスターを務める嶋田ココアナウンサーからは「溶け込み方が自然すぎて怖い」と言われたと苦笑。番組のホームページを見たところ、「二宮直“輝”が“樹”に間違っておりました。まだまだこれからだぞ、と思いました」と自虐した。

NHKのど自慢を担当してきたこともあり、「目の前にいるおひとりおひとりの思いに向き合って、寄り添うことの大切さを感じてきました。番組の形は違いますが根っこの部分は同じと思っておりまして、思いの部分まで届けていけたら」と意気込んだ。