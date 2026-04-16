伊藤英明、「大好きなライバー」人気インフルエンサーが撮影現場でしじみ汁炊き出し「4杯くらい飲みました」
俳優の伊藤英明（50）と染谷将太（33）が16日、大阪市内で開かれた映画『国境』の撮影中会見に出席。伊藤が撮影中の出来事について語った。
【集合ショット】ガッツポーズで気合を入れた表情を浮かべる伊藤英明＆染谷将太ら
大阪のヤクザ・桑原と、建設コンサルタント・二宮がバディを組み、アウトロー２人が悪党を相手に暴れ回る、小説家・黒川博行氏（77）の「疫病神シリーズ」。同シリーズの中でも、スケールが大きく、黒川氏自身も映像化は不可能と考えていた『国境』を『パッチギ！』など数々の名作を手掛けた井筒和幸監督（73）が実写映画化。すべて関西でロケーション撮影を行う。
桑原を演じる伊藤と二宮を演じる染谷のダブル主演。駆け出しの頃に井筒監督から演技指導を受けたという伊藤と、井筒組初参加となる染谷は6度目の共演となる。
同作ではインフルエンサーが出演しているそう。企画・製作の紀伊宗之氏（56）は「普通、映画の撮影中にこういう会見もしなければ、情報も出さないんですけど、もう早いタイミングから大阪でやってるんで、いろんな皆さんに知ってもらおうと思って」と意図を説明。「インフルエンサーの皆さんも炊き出しにきてくれる人だったり、エキストラで出てくれる人だったりいろんな人に来てもらってます」と話した。
その中でYouTubeチャンネル登録者数1500万人を超えるYouTuberのきまぐれクックが撮影現場でしじみ汁を振る舞ったことが明かされ、伊藤が「僕も大好きなライバーさんで、その方が現場に来てくださいました」と語った。しじみ汁についてもおいしかったそうで「4杯ぐらい飲みました。でもその日、めちゃくちゃ喉かわいて」と振り返り、笑いを誘った。
会見には、井筒監督、黒川氏も出席した。
【集合ショット】ガッツポーズで気合を入れた表情を浮かべる伊藤英明＆染谷将太ら
大阪のヤクザ・桑原と、建設コンサルタント・二宮がバディを組み、アウトロー２人が悪党を相手に暴れ回る、小説家・黒川博行氏（77）の「疫病神シリーズ」。同シリーズの中でも、スケールが大きく、黒川氏自身も映像化は不可能と考えていた『国境』を『パッチギ！』など数々の名作を手掛けた井筒和幸監督（73）が実写映画化。すべて関西でロケーション撮影を行う。
同作ではインフルエンサーが出演しているそう。企画・製作の紀伊宗之氏（56）は「普通、映画の撮影中にこういう会見もしなければ、情報も出さないんですけど、もう早いタイミングから大阪でやってるんで、いろんな皆さんに知ってもらおうと思って」と意図を説明。「インフルエンサーの皆さんも炊き出しにきてくれる人だったり、エキストラで出てくれる人だったりいろんな人に来てもらってます」と話した。
その中でYouTubeチャンネル登録者数1500万人を超えるYouTuberのきまぐれクックが撮影現場でしじみ汁を振る舞ったことが明かされ、伊藤が「僕も大好きなライバーさんで、その方が現場に来てくださいました」と語った。しじみ汁についてもおいしかったそうで「4杯ぐらい飲みました。でもその日、めちゃくちゃ喉かわいて」と振り返り、笑いを誘った。
会見には、井筒監督、黒川氏も出席した。