新V8搭載の新型「スポーツカー」に注目集まる

米シボレーは2026年3月26日、ミッドシップスポーツカー「コルベット」の新たなラインナップとして、新開発となる6.7リッターのV型8気筒エンジンを採用した新型「コルベット グランドスポーツ」および「グランドスポーツX」を発表しました。

アメリカンスポーツカーの代名詞とも言えるコルベットは、1954年の初代誕生以来、長年にわたりフロントエンジン・リアドライブ（FR）によるロングノーズ＆ショートデッキの美しいプロポーションを守り続けてきました。

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しかし、8代目となる現行型（C8型）ではミッドシップエンジン・リアドライブ（MR）レイアウトへと大きく転換。これにより、運動性能を飛躍的に高め、新たな時代へと突入しています。

そんなコルベットの歴史のなかでも、「グランドスポーツ」という名称は特別な意味を持っています。

そのルーツは1960年代、セブリング・インターナショナル・レースウェイなどでの勝利を目指し、2代目C2型をベースにわずか5台のみ製造された純レーシングカーにまで遡ります。

以降、この名称は歴代モデルの節目において、軽量かつ高性能なスペシャルモデルの象徴として受け継がれてきました。

今回、C8型をベースに復活した新型グランドスポーツ最大のトピックは、「LS6」と名付けられた次世代の6.7リッターV型8気筒エンジンの搭載です。

自然吸気ながら13.0：1という高圧縮比を誇り、最高出力535馬力・最大トルク520lb-ftという圧倒的なパフォーマンスを発揮します。

トランスミッションには8速DCTを組み合わせ、駆動方式は後輪駆動（RWD）を基本としています。

さらに今回は、フロントアクスルに186馬力の電気モーターを備えたeAWD（電動四輪駆動）モデルのグランドスポーツXも同時に発表されました。

システム合計出力は721馬力に達し、あらゆる路面で高いトラクション性能を発揮します。

ボディサイズは全長4688mm×全幅2025mm×全高約1234mm、ホイールベース約2722mmと、ワイド＆ローの迫力あるスタンスを実現しています。

生産は2026年夏より開始予定で、特別仕様車「ローンチエディション」も設定。鮮やかなサントリーニブルーのボディにレッドアクセントを組み合わせた専用インテリアが用意されます。

エクステリアでは、伝統のハッシュマークがリアフェンダーへ移設されるなど、ミッドシップ化を象徴する変化も見られます。

さらに、往年の名色「アドミラルブルー・メタリック」の復活や、新色「ピッチグレー・メタリック」の設定など、ヘリテージと最新技術の融合が図られています。

なお、この新開発LS6エンジンは今後スティングレイにも展開される予定で、コルベットの主力ユニットとしての役割も期待されています。

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新型コルベット グランドスポーツについてSNSでは、「今の時代にV8を新開発するのは素晴らしい」「こういうクルマがまだ出てくるのが嬉しい」といった、パワートレインへの評価の声が多く見られました。

また、「かっこいい」「このスタイルがたまらない」といったデザイン面への支持も目立ち、ミッドシップならではのシルエットに魅力を感じるユーザーも多いようです。

さらに、「いい音しそう」「V8らしいサウンドに期待」「絶対速いでしょ」といったコメントも寄せられており、大排気量エンジンならではの走りやフィーリングにも関心が集まっています。

とくに電動AWDモデル「グランドスポーツX」については、「700馬力超えはすごい」「次世代スーパーカーって感じ」といった声もあり、その性能に注目が集まっているようです。

伝統のV8と電動化技術を融合させた新型コルベットは、“新時代のアメリカンスポーツ”として、多くのクルマファンから注目を集めています。