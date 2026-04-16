元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が16日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演したが、番組途中で体調不良のため退席する場面があった。

亀井弁護士は番組冒頭からスタジオ出演。京都府南丹市で行方不明になった男児の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件について見解を語っていた。

番組スタートから約1時間20分が経った午後3時15分過ぎ、亀井氏が「そうですね、あの…」と話した後で呂律が回らない様子になり、MCのフリーアナウンサー・宮根誠司が「大丈夫ですか？先生、体調大丈夫？」と気遣い。「大丈夫ですよ」と言う亀井氏のそばへ駆け寄り、体を支えながら「1回座ってください」と着席を促した。コメンテーターとして出演していた精神科医の木村好珠氏も亀井氏の席へ向かう様子が見られた。

その後、VTRに切り替わった後でCMに入り、CM明けに宮根が「亀井弁護士は体調崩されまして念のため病院に行かれました。意識ははっきりされておりまして、お医者様の木村好珠さんにも付き添っていただいております」と説明。

番組のエンディングでは、宮根が「亀井先生、元気になられて低血圧だったみたいです。良かったです。とりあえず病院に行かれましたので、先生、大事にしてくださいね、体ね」と改めて伝えた。