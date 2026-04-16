【子供と作れる】ひび入りゆで卵で簡単『３色の恐竜の卵』カレー粉や梅干しで天然色
『オレンジページ』の創刊40周年を記念して、キッチンアイテムをモチーフにしたオリジナルキャラクター「ミットンとキッチンの仲間たち」が誕生！ 料理上手になりたいミットンといっしょに、料理の〈なぜ⁉〉を解明していく連載です。
カラフル恐竜卵
なにやら落ち込んだ、様子のペティ。
朝からゆで卵を作っていたのに、うっかり落として
殻にひびが入ってしまったみたいです。
今日はトーストもきれいに焼けて、完璧な朝ごはんが作れたと思ったのに……。
ひびが入ってなきゃ作れないものがあるんだよ♪
ひびを利用してゆで卵に模様をつけるのだ！
食材のアルカリ性・酸性の反応や強い色素の力を使えば、着色料がなくてもきれいに染められるぞ。ひびにそって色が入るから、まるで恐竜の卵のようになるのだ。
漬ける前と後でも色が変わるんだね！
材料
（2個×3種分）
〈青緑、青紫用〉紫キャベツのせん切り⋯⋯40ɡ梅干し（あれば赤じそ入り）⋯⋯1個塩⋯⋯12g水⋯⋯2と1/2カップ
〈黄色用〉カレー粉⋯⋯3g塩⋯⋯6g水⋯⋯1カップ
※ひびの入り具合やキャベツの個体差によって、色の濃淡に差が出る場合があります。
作り方
❶ゆで卵を手に持ち、スプーンの背でたたいて殻にひびを入れる。ポリ袋3枚に2個ずつ入れる。
できるだけ細かく、たくさん入れていいみたい！
❷〈青緑、青紫用〉の液体を作る。小鍋に梅干し以外の材料を入れ、中火にかける。沸騰したら弱火にして1〜2分ゆでる。
❸ボールで受けたざるに上げて、木べらで強く押して汁を絞る。1/2量ずつに分け、一つには〈青紫用〉の梅干しを種を除いてつぶして加え、2色の液体を作る。
残ったキャベツはピクルスにするとよいぞ。
❹小さめのボールに〈黄色用〉のカレー粉と塩を混ぜ合わせ、水を少しずつ加えて溶かす。❶の袋それぞれに液体を注いで袋の口を結び、冷蔵庫で6時間ほど置く。
ボールの縁に袋をひっかけるとやりやすいよ☆
殻をむいたら完成じゃ。
パステルカラーに染まっててかわいい！
どれも模様が違うのも楽しいね〜。
割れてしまったゆで卵が、こんな大変身を遂げるとは…… ！
お弁当にあったらうれしいですよね。ちなみに、ペティのお気に入りは、黄色の卵。
スパイシーなカレー味にひかれたみたいです。
（『オレンジページ』2026年4月2日号より）