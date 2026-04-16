特製スモークベーコンソースで楽しむ！バーガーキング、「スモークハウス」2商品を発売
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年4月17日（金）より、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、直火焼きの100％ビーフパティを、香ばしい刻みベーコンを使用したコク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』の2商品を期間限定で新発売する。
■「特製スモークベーコンソース」で仕上げたの2商品が新登場
バーガーキングの直火焼きだから旨い、炎で焼いた香ばしい100％ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、直火焼きの100％ビーフパティに、香ばしい刻みベーコンを使用したコク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』の2商品が新登場する。
『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚とチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねた。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つコク深い新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、スモーキーなおいしさを味わえる大型本格バーガーだ。
『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みが特徴のオニオンリングとチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねた。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つコク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、ボリューム満点のダブルビーフバーガーだ。
“ビッグマウス”シリーズファンも、正統派本格バーガー好きも、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた両商品を、大きく口を開けて楽しめる内容となっている。
＜商品概要＞
商品名：ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス
発売日：2026年4月17日（金）〜
価格：単品1,490円、セット1,790円
商品名：オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス
発売日：2026年4月17日（金）〜
価格：単品1,490円、セット1,790円
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※一部店舗では取り扱っていない。
※店舗により販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により販売を一時中止する場合がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
※一部店舗では販売していない。
大好評の「スモーキーフライドチキン」にも新作が登場！
「特製スモークベーコンソース」を使用した、さらにスモーキーな
『スモークハウス スモーキーフライドチキン』が期間限定で新発売！
バーガーキングは、鶏むね一枚肉を使用し、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種のスパイスを使用したチキンパティをサンドした「スモーキーフライドチキン」から、『スモークハウス スモーキーフライドチキン』を2026年4月17日（金）より期間限定で新発売する。
『スモークハウス スモーキーフライドチキン』は、鶏むね一枚肉を使用した、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティに、アクセントのピクルスを重ねた。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つコク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた本格チキンバーガーだ。
バーガーキングファンも、本格チキンバーガーファンも、ヒッコリーの香りとスパイスが効いたチキンパティを「特製スモークベーコンソース」で仕上げた一品を楽しめる内容となっている。
＜商品概要＞
商品名：スモークハウス スモーキーフライドチキン
発売日：2026年4月17日（金）〜
価格：単品640円、セット940円
定番メニューの「スモーキーフライドチキン」3商品も好評発売中。
商品名：スモーキーフライドチキン
価格：単品540円、セット840円
商品名：チーズスモーキーフライドチキン
価格：単品590円、セット890円
商品名：スパイシースモーキーフライドチキン
価格：単品590円、セット890円
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※一部店舗では取り扱っていない。
※店舗により販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により販売を一時中止する場合がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
※一部店舗では販売していない。
ハバネロ、炸裂。
ハバネロやレッドチリなど7種のスパイスを使用した
キレのある本格的な辛さがたまらない『ハバネロチキンナゲット』新発売！
バーガーキング®の人気サイドメニュー『チキンナゲット』から、キレのある本格的な辛さが特徴の『ハバネロチキンナゲット』を、2026年4月17日（金）より期間限定で新発売する。
ジューシーな鶏むね肉に、バーガーキング®が独自配合したハバネロ、ガーリック、レッドチリ、パプリカ、ホワイトペッパー、ブラックペッパー、オニオンの7種類のスパイスを使用。シャープで本格的な辛さがクセになる味わいで、直火焼きビーフの本格バーガーと相性抜群のチキンナゲットだ。
今回、大容量16ピースは、積み上げ価格940円のところ、特別価格として150円引きの790円で提供する。
ソースは、コク深く渋みのあるスモーキーな味わいの「BBQソース」と、やさしい甘さと酸味が特徴の「マスタードソース」の2種類から選択可能だ。
辛いもの好きも、バーガーキング®ファンも、キレのある本格的な辛さが魅力の期間限定サイドメニュー『ハバネロチキンナゲット』を、お好みのバーガーとともに楽しめる内容となっている。
＜商品概要＞
商品名：ハバネロチキンナゲット
発売日：2026年4月17日（金）〜
価格：5ピース 320円、8ピース 470円、16ピース 790円
※BBQソース・マスタードソースから選べるソース付き
※5ピース、8ピースはソースを1つ、16ピースはソースを2つ選択可能。
〈注意事項〉
※ソースは40円で1つ追加できる。
※一部店舗では取り扱っていない。
※本商品には辛味成分が含まれている。
※16ピースは1会計につき2個までの販売となる。
※店舗により販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により販売を一時中止する場合がある。
※価格は全て総額表示（税込み価格）。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
■バーガーキング 公式サイト
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バーガーキングの直火焼きだから旨い、炎で焼いた香ばしい100％ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、直火焼きの100％ビーフパティに、香ばしい刻みベーコンを使用したコク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』の2商品が新登場する。
『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚とチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねた。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つコク深い新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、スモーキーなおいしさを味わえる大型本格バーガーだ。
『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みが特徴のオニオンリングとチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねた。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つコク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、ボリューム満点のダブルビーフバーガーだ。
“ビッグマウス”シリーズファンも、正統派本格バーガー好きも、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた両商品を、大きく口を開けて楽しめる内容となっている。
＜商品概要＞
商品名：ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス
発売日：2026年4月17日（金）〜
価格：単品1,490円、セット1,790円
商品名：オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス
発売日：2026年4月17日（金）〜
価格：単品1,490円、セット1,790円
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※一部店舗では取り扱っていない。
※店舗により販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により販売を一時中止する場合がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
※一部店舗では販売していない。
大好評の「スモーキーフライドチキン」にも新作が登場！
「特製スモークベーコンソース」を使用した、さらにスモーキーな
『スモークハウス スモーキーフライドチキン』が期間限定で新発売！
バーガーキングは、鶏むね一枚肉を使用し、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種のスパイスを使用したチキンパティをサンドした「スモーキーフライドチキン」から、『スモークハウス スモーキーフライドチキン』を2026年4月17日（金）より期間限定で新発売する。
『スモークハウス スモーキーフライドチキン』は、鶏むね一枚肉を使用した、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティに、アクセントのピクルスを重ねた。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つコク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた本格チキンバーガーだ。
バーガーキングファンも、本格チキンバーガーファンも、ヒッコリーの香りとスパイスが効いたチキンパティを「特製スモークベーコンソース」で仕上げた一品を楽しめる内容となっている。
＜商品概要＞
商品名：スモークハウス スモーキーフライドチキン
発売日：2026年4月17日（金）〜
価格：単品640円、セット940円
定番メニューの「スモーキーフライドチキン」3商品も好評発売中。
商品名：スモーキーフライドチキン
価格：単品540円、セット840円
商品名：チーズスモーキーフライドチキン
価格：単品590円、セット890円
商品名：スパイシースモーキーフライドチキン
価格：単品590円、セット890円
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※一部店舗では取り扱っていない。
※店舗により販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により販売を一時中止する場合がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
※一部店舗では販売していない。
ハバネロ、炸裂。
ハバネロやレッドチリなど7種のスパイスを使用した
キレのある本格的な辛さがたまらない『ハバネロチキンナゲット』新発売！
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ジューシーな鶏むね肉に、バーガーキング®が独自配合したハバネロ、ガーリック、レッドチリ、パプリカ、ホワイトペッパー、ブラックペッパー、オニオンの7種類のスパイスを使用。シャープで本格的な辛さがクセになる味わいで、直火焼きビーフの本格バーガーと相性抜群のチキンナゲットだ。
今回、大容量16ピースは、積み上げ価格940円のところ、特別価格として150円引きの790円で提供する。
ソースは、コク深く渋みのあるスモーキーな味わいの「BBQソース」と、やさしい甘さと酸味が特徴の「マスタードソース」の2種類から選択可能だ。
辛いもの好きも、バーガーキング®ファンも、キレのある本格的な辛さが魅力の期間限定サイドメニュー『ハバネロチキンナゲット』を、お好みのバーガーとともに楽しめる内容となっている。
＜商品概要＞
商品名：ハバネロチキンナゲット
発売日：2026年4月17日（金）〜
価格：5ピース 320円、8ピース 470円、16ピース 790円
※BBQソース・マスタードソースから選べるソース付き
※5ピース、8ピースはソースを1つ、16ピースはソースを2つ選択可能。
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※16ピースは1会計につき2個までの販売となる。
※店舗により販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により販売を一時中止する場合がある。
※価格は全て総額表示（税込み価格）。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
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