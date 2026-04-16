【凜 1/4 逆バニーVer.】 受注期間：4月16日～6月25日21時まで 11月 発売予定 価格：22,000円 【凜 1/4 生足逆バニーVer.】 受注期間：4月16日～6月25日21時まで 11月 発売予定 価格：22,000円 メディコス流通限定商品

メディコスは、フィギュア「凜 1/4 逆バニーVer.」と「凜 1/4 生足逆バニーVer.」をそれぞれ11月に発売する。受注期間は6月25日21時まで。価格は各22,000円。

本製品は、ゲーム「バニーガーデン」より、自由奔放でフレンドリーなキャスト「凜」の逆バニー姿を1/4スケールでフィギュア化したもの。

存在感たっぷりのビッグスケールで立体化しており、大胆にアレンジされた逆バニー衣装は、布面積をぐっと抑えつつも上品さを忘れない絶妙なバランスで仕上げ、艶やかな質感表現や繊細な塗装が、凜の透明感のある肌をより一層引き立てている。

脚を突き出し挑発的でありながら、どこか無防備さも感じさせるポージングで、こちらを見つめる視線は強気なのに、その表情には無邪気さが滲みている。

刺激的な衣装に包まれた豊満な肉体、美しく伸びた脚線美を強調するタイツ、背面に至るまで抜かりなく造形された、360度どこから見ても見応えのある仕上がりで、大胆さと可憐さが同居する、ちょっぴり刺激的な逆バニースタイルになっている。

またメディコス流通限定版として、網タイツを脱いだ生足仕様の「凜 1/4 生足逆バニーVer.」も用意しているほか、メディコス公式ショップ「MEDICOS ONLINE SHOP」で予約すると、限定特典として「へべれけ顔」と「蝶ネクタイ」が付属する。

さらに「MEDICOS ONLINE SHOP」では、網タイツ仕様と生足仕様の2体セットの予約も受け付けている。価格は44,000円。

「凜 1/4 逆バニーVer.」

MEDICOS ONLINE SHOP特典「へべれけ顔」「蝶ネクタイ」

「凜 1/4 生足逆バニーVer.」

MEDICOS ONLINE SHOP特典「へべれけ顔」「蝶ネクタイ」

「凜 1/4 逆バニーVer.」「凜 1/4 生足逆バニーVer.」2体セット

仕様：彩色済完成品フィギュア スケール：1/4スケール サイズ：全高 約220mm 素材：PVC、ABS、ポリエルテル（網タイツ）仕様：彩色済完成品フィギュア スケール：1/4スケール サイズ：全高 約220mm 素材：PVC、ABS価格：44,000円

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