雑誌『POPEYE』の公式SNSが更新され、俳優・歌手で20th Centuryの井ノ原快彦の撮り下ろしショットが公開された。

【写真】井ノ原快彦と愛車ベンツ（全3枚）／Instagramで飾らない姿を披露している井ノ原快彦

■井ノ原快彦、愛車のそばで見せた自然体な表情

投稿では、最新号のインタビュー企画「HOW TO BE A MAN with CARS 車と一緒に大人になる。」を紹介。井ノ原が、これまで乗り継いできた14台との思い出や、現在の愛車であるMercedes-Benz S124 300TEについて語ったことが明かされた。

公開された写真では、運転席に座り、頬杖をつきながらカメラを見つめるカットや、レンガ造りの喫茶店の前に停めた愛車のそばに立つ姿、さらにオープンにした荷台に腰掛けて笑顔を見せるショットなどが披露されている。

淡いパープルのアウターにメガネを合わせた着こなしも、やわらかな雰囲気にぴったり。肩の力が抜けた自然体な魅力が際立っており、車とともに過ごす何気ない時間まで絵になる、井ノ原の落ち着いた佇まいが印象を残す投稿となっている。

SNSでは「イケオジすぎる」「左ハンドルなの…!?」「やばい、かっこよすぎ」「愛車見せてくれてありがとう」「見るたびにかっこよさ増してる」「センス良い」といった声が寄せられている。

■自身のInstagramでも飾らない姿を披露している井ノ原快彦