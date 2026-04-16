LiSA、ソロデビュー15周年イヤーを記念した7枚目のフルアルバム『LACE UP』発売＆アルバム収録楽曲「Patch Walk」のツアードキュメントMVが公開

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LiSAが、ソロデビュー15周年に向けての盛り上がりが最高潮になる中、3年半ぶりとなる7枚目のフルアルバム「LACE UP」をリリース。またアルバムリリースに合わせて「Patch Walk」のツアードキュメントMVが公開となった。

4月15日に発売されたアルバム『LACE UP』は、4月20日(月)に迎えるLiSAのソロデビュー15周年を祝福するにふさわしいキャリア集大成となるアルバムとなっており、収録楽曲は15周年にちなんで全15曲を収録。アルバムのリード・トラックの「DECOTORA15（ヨミ：デコトライチゴ）」は、LiSAがこれまでの出会いや幸せな瞬間や新しい夢、一生懸命になった勲章のような傷も、自分らしく輝き、力強く走るDECOTORAのように、LiSAに15年分デコレーションしながら走り続けたいという想いをLiSAの音楽的なルーツとなるポップパンクに込めた1曲。Music Videoも既に公開されており、デコトラに囲まれファンとともに力強くライブをする見どころ満載の映像になっている。その他昨年リリースとなった『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌「残酷な夜に輝け」をはじめ、全世界で大きく話題を呼びBillboard JAPANのグローバル・ジャパン・ソングスチャートで8週連続1位を獲得した楽曲、アニメ「俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-」オープニングテーマ「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」や映画『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』日本語吹替版主題歌「REALiZE」、TVアニメ「魔法科高校の劣等生」第3シーズンオープニング主題歌「Shouted Serenade」等、過去3年半で担当した全6曲のアニメ主題歌が収録される。その他、架空の6畳半アパートをコンセプトにした日本の音楽プロジェクト、MAISONdesがプロデュースしケンモチヒデフミが楽曲提供したLiSA流のフロア・バンガーに仕上げた「小豆あらい feat. MAISONdes, ケンモチヒデフミ」、楽曲としては2度目のタッグとなるツミキが楽曲提供したアッパー・チューン「シャドウ」、GLIM SPANKYが楽曲提供した「Nutella®（ヌテラ）」のWeb CMソング「SWEET MAGIC」、安定のコンビネーションとなる小南泰葉が楽曲提供した「あばよ」、そしてソニー デジタル一眼カメラα7C II Web CMソングとして起用されている「HELLO WORLD」、水野良樹が楽曲提供したバラードソング「HOMEだよ」等、LiSAの音楽性や唯一無二のボーカリストとしての強さを表現できる幅広い15曲となっている。

今回のアルバムリリースに合わせ、「LACE UP」のアルバムタイトルのきっかけとなった盟友・堀江晶太との楽曲「Patch Walk」のツアードキュメントMVが公開になった。本映像は25年９月から26年1月まで行われた約２年ぶりとなる全国ホールツアー「LiVE is Smile Always〜PATCH WALK〜」の全公演の映像の総集編となっており、LiSAの15周年の軌跡を振り返る、エバーグリーンな楽曲となっているので合わせてチェックしてほしい。

アルバム「LACE UP」のCDは4形態でリリース。商品形態としては数量限定のタペストリー・マルチホルダー・フォトブック (36P)にレコーディングドキュメンタリー映像をBlu-rayに収録し、10インチの特殊パッケージ仕様にコンパイルした完全生産限定盤、2025年5月14日と15日に日本武道館で開催した「LiVE is Smile Always〜RiP SERViCE〜」の模様をそれぞれBlu-rayとDVDに収録した初回生産限定盤、CDのみの通常盤という4形態でのリリースとなっている。完全生産限定盤は既にメーカー在庫は生産終了となっており店頭に残っている在庫のみで販売終了、各CDショップやECサイトでの購入者特典も先着限定となっているので早めにゲットしよう。

●リリース情報

7th Album

『LACE UP』

4月15日発売

配信リンク

https://LISA.lnk.to/LACE_UP

CD購入はこちら

https://lisa.lnk.to/LACEUP_PKG

【完全生産限定盤（CD+BD+GOODS）】



品番：VVCL-2881~3

価格：￥13,200（税込）

＜Blu-ray＞

“LACE UP” RECORDiNG DOCUMENTARY

DECOTORA15

小豆あらい feat. MAISONdes, ケンモチヒデフミ

あばよ

HOMEだよ

ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)

Shouted Serenade

HELLO WORLD

Patch Walk

＜GOODS＞

タペストリー・マルチホルダー・フォトブック (36P)

【初回生産限定盤A（CD+BD+PhotoBook）】



品番：VVCL-2884~6

価格：￥9,350（税込）

【初回生産限定B（CD+DVD+PhotoBook）】



品番：VVCL-2887~9

価格：￥9,350（税込）

＜Blu-ray／DVD＞

LiVE is Smile Always〜RiP SERViCE〜 at NIPPON BUDOKAN

【通常盤（CD）】



品番：VVCL-2890

価格：￥3,850（税込）

＜CD＞

01.OPENiNG -LACE UP-

02.DECOTORA15

作詞：LiSA 作曲：LiSA、野間康介 編曲：野間康介

03.QUEEN

作詞：MAQUMA 作曲：HONNWAKA88、LiSA 編曲：HONNWAKA88

04.REALiZE

作詞：LiSA 作曲：堀江晶太 編曲：堀江晶太

05.小豆あらい feat. MAISONdes, ケンモチヒデフミ

作詞・作曲・編曲：ケンモチヒデフミ

06.SWEET MAGIC

作詞：松尾レミ 作曲：GLIM SPANKY 編曲：亀本寛貴

07.あばよ

作詞：LiSA 作曲：小南泰葉 編曲：江口 亮

08.HOMEだよ

作詞：LiSA、水野良樹 作曲：水野良樹 編曲：江口 亮

09.残酷な夜に輝け

作詞・作曲・編曲：梶浦由記

10.ブラックボックス

作詞：秋田ひろむ (amazarashi) 作曲：秋田ひろむ (amazarashi) 編曲：出羽良彰

11.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)

作詞：Benjamin + cAnON. 作曲：澤野弘之 編曲：澤野弘之

12.シャドウ

作詞・作曲・編曲：ツミキ

13.Shouted Serenade

作詞：LiSA、田淵智也 作曲：田淵智也 編曲：堀江晶太

14.HELLO WORLD

作詞：小南泰葉 作曲：小南泰葉 編曲：江口 亮

15.Patch Walk

作詞：LiSA 作曲：堀江晶太、LiSA 編曲：堀江晶太

●ライブ情報

LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)

2026年4月17日(金)日本武道館(東京)開場17:00/開演18:00

2026年4月18日(土)日本武道館(東京)開場16:00/開演17:00

2026年4月28日(火)神戸ワールド記念ホール(兵庫)開場17:30/開演18:30

2026年4月29日(水祝)神戸ワールド記念ホール(兵庫)開場16:00/開演17:00

2026年5月19日(火)日本ガイシホール(愛知)開場18:00/開演19:00

2026年5月20日(水)日本ガイシホール(愛知)開場17:30/開演18:30

チケット料金

全席指定 11,000円(税込)

席種：指定席/着席指定席/車椅子席

各公演に関するお問い合わせ

東京公演…ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

神戸公演…YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525(平日12:00-17:00)

名古屋公演…サンデーフォークプロモーション052-320-9100

アジアツアー

ASiA TOUR 2026

LiVE is Smile Always〜15〜

(iCHiNiTSUiTE GO)

“LiVE is Smile Always〜15〜 in Kuala Lumpur ”

2026/6/7(Sun.)

会場: MEGA STAR ARENA

詳細：SOZO ( https://sozo.sg/home/ )

“LiVE is Smile Always〜15〜 in Taipei”

2026/6/19(Fri.)〜2026/6/20(Sat.)

会場: Taipei Arena

詳細：FUN Entertainment （www.facebook.com/fun.entertainment.corp ）

“LiVE is Smile Always〜15〜 in Hong Kong”

2026/7/18(Sat.)

会場： AsiaWorld-Arena

詳細：Live Nation Hong Kong （https://www.livenation.hk/）

“LiVE is Smile Always〜15〜 in Seoul”

2026/8/1(Sat.)〜2026/8/2(Sun.)

会場： Olympic Hall

詳細：LIVET ( https://www.livet.one/)

ヨーロッパ＆UKツアー情報

Europe & UK TOUR 2026

LiVE is Smile Always〜15〜

15 Sep: Unipol Forum, Milan - Milan, Italy

17 Sep: Mitsubishi Electric Halle - Düsseldorf, Germany

20 Sep: Zénith Paris - La Villette - Paris, France

22 Sep: Troxy - London, United Kingdom

Ticket details

★GENERAL SALE ⇒Friday, January 30 at 9:00 AM GMT / 10:00 AM CET

(Milan)

https://www.ticketone.it/artist/lisa/

(Düsseldorf)

https://www.eventim.de/eventseries/lisa-live-is-smile-always15-4076834/

(Paris)

https://bit.ly/LiSA_Paris26

(London)

http://bit.ly/LiSA_London26

関連リンク

LiSAオフィシャルサイト

http://www.lxixsxa.com/

LiSA15周年特設サイト

https://www.lxixsxa.com/LiSA_15th/