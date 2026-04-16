映画『トムとジェリー』最強コンビが3DCGでスクリーン駆け回る！ 予告＆場面カット公開
アニメ映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』より、トムとジェリーがフル3DCGでスクリーンを駆け回る予告編と、生き生きとした表情満載の場面カットが解禁された。
【動画】ケンカするほど世界を救う！『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』予告編
シリーズ初の全編フルCGアニメーションで描かれる本作は、ふたりが時空を超えて未知なる世界へと迷い込む、かつてないスケールのアドベンチャー。圧倒的な映像美と、おなじみのドタバタ劇が融合したエンターテインメント作品だ。
予告編では、主人公のトムとジェリーが追いかけっこの最中に、思いもよらぬタイムスリップを遂げる様子が描かれている。
物語の舞台は、神秘的な“羅針盤巡回展”が開催されているニューヨークの夜の博物館。展示を見に訪れたジェリーだったが、警備員としてアルバイト中のトムに見つかり、静かな館内で大騒動の追いかけっこがスタート。てんやわんやの攻防を繰り広げるなか、ふたりは展示の目玉である古代の秘宝“星の羅針盤”が置かれた部屋へ。すると、止まっていた羅針盤がひょんなことから作動し、魔法の力によって出現したワープルームに、ふたりはあらがうすべもなく未知なる異世界へと吸い込まれてしまう。
数千年前の異世界“黄金の都”に降り立ったトムとジェリーを待ち受けていたのは、驚きの展開だった。なんとトムが、住民たちから伝説の“ネコ神様”としてあがめられ、たたえられることに。それを受け、お調子者のトムがムーンウォークやダンスを披露して得意満面になる一方で、納得がいかない表情を浮かべるジェリーのキュートな姿が笑いを誘う。
しかし、この秘宝を狙う悪の天才発明家・ラット魔王（CV：中井和哉）の登場により、事態は一変。黄金の都を守るリーダー・不死鳥仙人（CV：佐藤拓也）や、その相棒の不死鳥・フィーニー（CV：多田野曜平）。そして、圧倒的な華やかさとりんとしたたたずまいでトムを一瞬にしてとりこにする京劇の役者・ジェイド（CV：久保ユリカ）。さらに、不死鳥仙人の弟子である守護獣チームの実直なザンダー（CV：安元洋貴）、平和主義なソニー（CV：天崎滉平）、神速のスピードを誇るテンテン（CV：野津山幸宏）らが集結。「黄金の都」の仲間たちと力を合わせ、ラット魔王から“星の羅針盤”を守り抜く、ワクワクが止まらない大冒険がスタートする。
現実世界ではいつもケンカばかりのトムとジェリーだが、異世界にタイムスリップしてもそのドタバタは相変わらず。しかし、黄金の都で出会った仲間たちからの助言もあり、ふたりはまさかの“一時休戦”を決意？
果たして最強のコンビ（？）は、黄金の都をラット魔王の魔の手から守り抜き、無事に元の世界へと戻ることができるのか。大冒険は、「ケンカするほど世界を救う」というトムとジェリーならではのハッピーな展開へと突き進んでいく。
場面カットでは、全世界で愛され続けるトムとジェリーが、初のフル3DCGとして生き生きと描かれた姿をキャッチ。舞台となる博物館や黄金の都を所狭しと駆け回るおなじみの追いかけっこはもちろん、勝利を確信してニヤリと笑うジェリーの愛くるしい表情や、心を奪われて目がハートになってしまったトムの姿、さらにはふたりが羅針盤を手に落下する瞬間などのシーンが満載だ。
アニメ映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』は、5月29日より全国公開。
【動画】ケンカするほど世界を救う！『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』予告編
シリーズ初の全編フルCGアニメーションで描かれる本作は、ふたりが時空を超えて未知なる世界へと迷い込む、かつてないスケールのアドベンチャー。圧倒的な映像美と、おなじみのドタバタ劇が融合したエンターテインメント作品だ。
物語の舞台は、神秘的な“羅針盤巡回展”が開催されているニューヨークの夜の博物館。展示を見に訪れたジェリーだったが、警備員としてアルバイト中のトムに見つかり、静かな館内で大騒動の追いかけっこがスタート。てんやわんやの攻防を繰り広げるなか、ふたりは展示の目玉である古代の秘宝“星の羅針盤”が置かれた部屋へ。すると、止まっていた羅針盤がひょんなことから作動し、魔法の力によって出現したワープルームに、ふたりはあらがうすべもなく未知なる異世界へと吸い込まれてしまう。
数千年前の異世界“黄金の都”に降り立ったトムとジェリーを待ち受けていたのは、驚きの展開だった。なんとトムが、住民たちから伝説の“ネコ神様”としてあがめられ、たたえられることに。それを受け、お調子者のトムがムーンウォークやダンスを披露して得意満面になる一方で、納得がいかない表情を浮かべるジェリーのキュートな姿が笑いを誘う。
しかし、この秘宝を狙う悪の天才発明家・ラット魔王（CV：中井和哉）の登場により、事態は一変。黄金の都を守るリーダー・不死鳥仙人（CV：佐藤拓也）や、その相棒の不死鳥・フィーニー（CV：多田野曜平）。そして、圧倒的な華やかさとりんとしたたたずまいでトムを一瞬にしてとりこにする京劇の役者・ジェイド（CV：久保ユリカ）。さらに、不死鳥仙人の弟子である守護獣チームの実直なザンダー（CV：安元洋貴）、平和主義なソニー（CV：天崎滉平）、神速のスピードを誇るテンテン（CV：野津山幸宏）らが集結。「黄金の都」の仲間たちと力を合わせ、ラット魔王から“星の羅針盤”を守り抜く、ワクワクが止まらない大冒険がスタートする。
現実世界ではいつもケンカばかりのトムとジェリーだが、異世界にタイムスリップしてもそのドタバタは相変わらず。しかし、黄金の都で出会った仲間たちからの助言もあり、ふたりはまさかの“一時休戦”を決意？
果たして最強のコンビ（？）は、黄金の都をラット魔王の魔の手から守り抜き、無事に元の世界へと戻ることができるのか。大冒険は、「ケンカするほど世界を救う」というトムとジェリーならではのハッピーな展開へと突き進んでいく。
場面カットでは、全世界で愛され続けるトムとジェリーが、初のフル3DCGとして生き生きと描かれた姿をキャッチ。舞台となる博物館や黄金の都を所狭しと駆け回るおなじみの追いかけっこはもちろん、勝利を確信してニヤリと笑うジェリーの愛くるしい表情や、心を奪われて目がハートになってしまったトムの姿、さらにはふたりが羅針盤を手に落下する瞬間などのシーンが満載だ。
アニメ映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』は、5月29日より全国公開。