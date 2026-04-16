ゼンデイヤとロバート・パティンソンがW主演を務めるA24製作映画『The Drama （原題）』が、8月21日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開されることが決定した。

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全米で公開されると、A24作品の中で『シビル・ウォー アメリカ最後の日』『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』に次ぐ歴代3位となるオープニング成績を記録した本作は、結婚式1週間前に暴露された“最悪の秘密”をきっかけに、完璧なカップルの関係が狂い始めていく物語。この秘密をめぐっては、映画公開後に全米中で物議を醸している。監督と脚本は『ドリーム・シナリオ』や『シック・オブ・マイセルフ』などを手がけたクリストファー・ボルグリが務めた。

主人公カップルのエマとチャーリーを演じるのは、『DUNE/デューン 砂の惑星』や『スパイダーマン』シリーズのゼンデイヤと、『ミッキー17』『THE BATMAN－ザ・バットマン－』などのパティンソン。

共演には、HAIMのメンバーであり、『ワン・バトル・アフター・アナザー』や『リコリス・ピザ』にも出演したアラナ・ハイム、『憐れみの3章』『マイ・エレメント』のママドゥ・アティエ、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のヘイリー・ゲイツらが名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）