「転職経験ゼロ」が40代で仇となる…生え抜き社員が陥る“市場価値の罠”、中途採用の現場で「敬遠される」意外な共通点

「転職経験ゼロ」が40代で仇となる…生え抜き社員が陥る“市場価値の罠”、中途採用の現場で「敬遠される」意外な共通点