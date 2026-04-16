『シンシン アンド ザ マウス』岸井ゆきの＆ツェン・ジンホアの出会い描く予告＆ポスター解禁
岸井ゆきのとツェン・ジンホアがダブル主演する日台合作映画『シンシン アンド ザ マウス』（6月26日公開）より、主人公2人の止まっていた時間が静かにほどけていく予告映像とポスタービジュアルが解禁された。
【動画】台北で出逢ったのは、明日へと続く、さようなら。『シンシン アンド ザ マウス』予告編
原作は、吉本ばななの短編小説集で第58回谷崎潤一郎賞（中央公論新社主催）を受賞した「ミトンとふびん」に収められた一編「SINSIN AND THE MOUSE」。最愛の母を失った主人公・ちづみが、旅先の台北でシンシンという男性に出逢い、喪失感の中で再生していく姿を描く。自分を慈しむことの大切さを静かに語りかける、再生と希望の物語だ。金馬映画祭Film Project Promotion（FPP）部門優秀企画に選出され、日台合作で映画化を実現した。
主演を務めるのは、圧巻の演技力で観る者の心を揺さぶる岸井ゆきの。そして台湾人俳優のツェン・ジンホア。2人の脇を、藤原季節、中田青渚、柄本時生、伊勢佳世、飯田基祐、余貴美子らが固める。監督・脚本は、『ボクは坊さん。』、『すくってごらん』の真壁幸紀。
予告映像は、最愛の母を亡くし深い喪失感を抱えるちづみ（岸井ゆきの）が、旅先の台北で台湾人の母と日本人の父を持つシンシン（ツェン・ジンホア）と出会い交流する中、ささやかな出来事の積み重ねが、止まっていた心を少しずつ動かしていく様子を、台湾の情緒あふれる風景と共に丁寧に紡ぎ出している。
舞台は台湾。近代的な高層ビルと、どこか懐かしさを感じさせる街並み。日本に似ているようで、少しだけ違う空気が流れている。「台湾だったら母との思い出がそんなにないかと思って」と、友人・マサミチ（藤原季節）の誘いに乗り台北を訪れたちづみだったが、どこにいても蘇るのは母（余貴美子）との思い出ばかり。
一方、台湾人の母を持つシンシンも「僕は、東京も台北も住んでいる気がしないんだ」とポツリ。彼もまた自身のルーツから、どこにも行き場のない感情を抱えていた。そんな2人で台北の街を巡り、何気ない言葉を重ねるうちに、止まっていた時間が静かにほどけていく――。
ポスタービジュアルは、抑えきれない悲しみを抱えながらも小さなぬくもりを見つけた2人が、一歩前へと踏み出す瞬間を、「台北で出逢ったのは、明日へと続く、さようなら。」というコピーと共に印象的に切り取ったものとなっている。
映画『シンシン アンド ザ マウス』は、6月26日より全国公開。
【動画】台北で出逢ったのは、明日へと続く、さようなら。『シンシン アンド ザ マウス』予告編
原作は、吉本ばななの短編小説集で第58回谷崎潤一郎賞（中央公論新社主催）を受賞した「ミトンとふびん」に収められた一編「SINSIN AND THE MOUSE」。最愛の母を失った主人公・ちづみが、旅先の台北でシンシンという男性に出逢い、喪失感の中で再生していく姿を描く。自分を慈しむことの大切さを静かに語りかける、再生と希望の物語だ。金馬映画祭Film Project Promotion（FPP）部門優秀企画に選出され、日台合作で映画化を実現した。
予告映像は、最愛の母を亡くし深い喪失感を抱えるちづみ（岸井ゆきの）が、旅先の台北で台湾人の母と日本人の父を持つシンシン（ツェン・ジンホア）と出会い交流する中、ささやかな出来事の積み重ねが、止まっていた心を少しずつ動かしていく様子を、台湾の情緒あふれる風景と共に丁寧に紡ぎ出している。
舞台は台湾。近代的な高層ビルと、どこか懐かしさを感じさせる街並み。日本に似ているようで、少しだけ違う空気が流れている。「台湾だったら母との思い出がそんなにないかと思って」と、友人・マサミチ（藤原季節）の誘いに乗り台北を訪れたちづみだったが、どこにいても蘇るのは母（余貴美子）との思い出ばかり。
一方、台湾人の母を持つシンシンも「僕は、東京も台北も住んでいる気がしないんだ」とポツリ。彼もまた自身のルーツから、どこにも行き場のない感情を抱えていた。そんな2人で台北の街を巡り、何気ない言葉を重ねるうちに、止まっていた時間が静かにほどけていく――。
ポスタービジュアルは、抑えきれない悲しみを抱えながらも小さなぬくもりを見つけた2人が、一歩前へと踏み出す瞬間を、「台北で出逢ったのは、明日へと続く、さようなら。」というコピーと共に印象的に切り取ったものとなっている。
映画『シンシン アンド ザ マウス』は、6月26日より全国公開。