１４日に東京サラブレッドクラブのホームページで現役を引退する意向を表明していた西谷誠騎手（４９）＝栗東・中内田厩舎＝が１５日、栗東トレセンで取材に応じ、改めて今月末で騎手生活にピリオドを打つことを発表した。

数年前から引退を考えていたといい、「乗り鞍が減ってきて、いざ競馬に乗るとなると、減量も大変。モチベーションの維持が難しくなってきた」と決断の理由を説明。「（最後に）乗らないっていう、面白い引退の仕方だね」。今後の騎乗予定はなく、最終週となる２６日の京都開催を待たずにステッキを置く。

今後は栗東・四位厩舎の調教助手に転身する。「競馬に後悔は一切ない。けがと減量がなかったら、こういう素晴らしい仕事は一生やれますね。楽しい騎手人生でした」と晴れやかな表情で語った。

◆西谷 誠（にしたに・まこと）１９７６年１０月１５日、滋賀県出身。４９歳。９５年３月に栗東・瀬戸口勉厩舎所属でデビュー。９８年阪神障害Ｓ（春）で重賞初勝利。０６〜０８年にＪＲＡ賞最多勝利障害騎手に輝く。ＪＲＡ通算１９５９戦２２６勝（うち障害１５１１戦２００勝）。ＪＧ１に格付けされた初年度（９９年）の中山大障害をゴッドスピードで勝利。ＪＧ１・４勝を含む障害重賞２２勝。１７４センチ、５６キロ。父・達男さんは障害騎手として活躍。長男の凛さんも元ＪＲＡ騎手で、現在は中内田厩舎の調教助手。