グラビア界最強の高校生・奥村桃夏、『週プレ』で魅せた今ドキ女子のキラキラグラビア♡

奥村桃夏が、4月13日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』17号グラビアに登場！

奥村桃夏 ©市川秀明／集英社

【プロフィール】

奥村桃夏（おくむら・ももか）

2008年8月27日生まれ 京都府出身

身長160cm B80 W58 H86

「GAKUSEI RUNWAY2024」高校生部門グランプリを受賞。ラーメンチェーン「天下一品」のCMキャラクターに起用。お父さんはデカバスハンターの奥村和正。

公式X & Instagram【@peach_summer827】

今号の『週プレ』は、絶品ムチムチボディ！天羽希純の表紙＆巻頭グラビアに初のグアムロケに密着したDVD映像は41分！ メリハリ際立つスレンダーボディ・奥村桃夏、人気声優・鷲見友美ジェナが美しすぎるスタイルを大胆披露！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】奥村桃夏写真集「クセになる。」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月13日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】奥村桃夏写真集「クセになる。」 ©市川秀明／集英社

＜特集情報＞

四輪ドライバーから大ブーイング「車道のチャリをどうにかしてくれ！」、全7チェーンを徹底調査！地方系「コスパ最強スーパー」戦国時代“その店にしかない魅力”グランプリ！ 日本の石油は枯渇しないが、原油の高騰は終わらない!! などなど・・・

『週刊プレイボーイ』17号は4月13日に発売！