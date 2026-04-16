グラビア界最強の高校生・奥村桃夏、『週プレ』で魅せた今ドキ女子のキラキラグラビア♡
奥村桃夏が、4月13日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』17号グラビアに登場！
【プロフィール】
奥村桃夏（おくむら・ももか）
2008年8月27日生まれ 京都府出身
身長160cm B80 W58 H86
「GAKUSEI RUNWAY2024」高校生部門グランプリを受賞。ラーメンチェーン「天下一品」のCMキャラクターに起用。お父さんはデカバスハンターの奥村和正。
公式X & Instagram【@peach_summer827】
今号の『週プレ』は、絶品ムチムチボディ！天羽希純の表紙＆巻頭グラビアに初のグアムロケに密着したDVD映像は41分！ メリハリ際立つスレンダーボディ・奥村桃夏、人気声優・鷲見友美ジェナが美しすぎるスタイルを大胆披露！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】奥村桃夏写真集「クセになる。」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月13日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
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