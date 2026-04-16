『THE SECOND』グランプリファイナルは5.16！ 今年もくりぃむ有田、博多華丸大吉出演
漫才賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』の最終決戦「グランプリファイナル」が、5月16日18時30分よりフジテレビ系で完全生放送されることが決定。あわせて、ハイパーゼネラルマネージャーとして有田哲平、スペシャルサポーターとして博多華丸・大吉の出演も発表された。
【写真】グランプリファイナルに進むのはこの中の8組！ トーナメント表をチェック
結成16年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』。ファイナリスト8組が決まる大一番「ノックアウトステージ16→8」の4月18日開催を控え、ますます注目を集めている今大会だが、このたび最終決戦「グランプリファイナル」の放送日時が決定した。5月16日18時30分から23時10分まで、実に4時間40分にわたって、ファイナリスト8組による白熱のトーナメント戦を完全生放送で届ける（※一部地域では放送時間が異なる）。
そして、2024年、2025年に引き続き、今大会のグランプリファイナルにも、くりぃむしちゅーの有田哲平と博多華丸・大吉が出演することが決定。有田は“ハイパーゼネラルマネージャー”、華丸・大吉の2人は“スペシャルサポーター”として、ベテラン漫才師たちの戦いを見守る。
長年にわたりお笑い界の最前線で活躍し、ファンや芸人仲間からも絶大な支持を集める3人が、今年のファイナリストたちとどのようなやりとりを繰り広げるのか。さらに、「グランプリファイナル」のMCを務める東野幸治との掛け合いにも期待が高まる。
なお、4月18日開催の「ノックアウトステージ16→8」は、当日の観覧募集はすでに締め切られているが、全試合（「B・C・A・Eブロック」「F・D・G・Hブロック」）の有料オンライン配信（ライブ配信＆アーカイブ配信）のチケットが現在販売中。4月19日20時59分まで、「FOD」および「FANYにて購入できる。アーカイブ配信は4月19日23時59分まで、何度でも繰り返し視聴可能だ。
『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナルは、フジテレビ系にて5月16日18時30分より生放送。
※有田哲平、博多華丸・大吉のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■有田哲平（くりぃむしちゅー）
――昨年の第3回大会の感想をお聞かせください。
やっぱり一番印象に残っているのは、ザ・ぼんちさんですね。自分よりも先輩の…いや、先輩どころじゃなく、自分が子どもの頃にテレビで見ていたレジェンドのお2人が、賞レースで戦っている、しかもとんでもなく笑いを取っているというのが、すごくかっこよかったし、刺激にもなりました。
これはツートライブの2人から直接聞いた話なんですが、去年のグランプリファイナルは、“自分たちが優勝する”と事前に予想していたコンビは1組もいなかったらしいんですね。実際に本番を間近で見ていた自分からすると、さもありなん、というか。本当に最後まで何が起こるかわからない、素晴らしい大会だったと思います。
――現在勝ち残っている16組の漫才師の皆さんへ、応援メッセージをお願いします。
『THE SECOND』の出場者って、現在バリバリ活躍中の芸人さんも、もちろん大勢いらっしゃいますけど、あえて言葉を選ばずに言えば、“腐ってる芸人”が大半だと思うんです。“あ〜あ、『M-1（グランプリ）』も優勝できなかったし、この先も良いことなんかないんだろうな…”なんて、ちょっと腐っちゃってる、その腐りが顔に出ちゃってる人たち（笑）。でも、そんな腐り顔の芸人さんも、『THE SECOND』の舞台に出てくると、1戦ずつ勝ち上がっていくうちに自信がついてきて、だんだん“スター”の顔になってくるんですよ。
実は僕自身も、『ボキャブラ天国』（1992〜1999）のブームが終わったとき、爆笑問題とかネプチューンとか仲間がそれこそスターになっていく中で、“俺たちはもうそっちには行けないんだろうな”って、なんとなく腐ってた時期があって。でも芸人を続けていると、何かのきっかけで“よし、もう1回やってみよう。ひとつひとつの仕事を一生懸命頑張ろう”って、気合を入れ直す時期が必ず来るんです。その意味では『THE SECOND』も、絶対にそのきっかけになると思うんですよね。
“昔はテレビでよく見たけど、最近あんまり見なくなったな”と言われるような芸人さんたちが、腐りながらも、舞台でこつこつ積み重ねてきた漫才を武器に、『THE SECOND』という新しい戦場に来て頑張っている。これは本当にすごいことだと思うんです。みなさん、ぜひ暴れ回っていただいて、1組でも多く、人生を変えていただきたいなと思います。
――改めて、『THE SECOND』の魅力とは？
繰り返しになりますが、ちょっと腐ってしまって、夢をあきらめかけているような芸人さんたちが、再び立ち上がろうとするときのエネルギーといいますか、泥臭さ、がむしゃらさみたいなものが感じられるところが、一番の魅力なのかなと。例えば、『M-1グランプリ』に出てくる漫才師はみなさん、間違いなく天才じゃないですか。学歴でいうと“首席で卒業しました”みたいな方たちが多いと思うんですけど、この『THE SECOND』は、先生から言われたのか自主的なのかわからないけど、1回退学しちゃった人たちが（笑）、“もういっぺんやってやるんだ”って、腹を決めて挑んでいる感じがあって。僕はそこにグッとくるんですよね。
なにぶん僕はハイパーゼネラルマネージャーなのでね（笑）、予断を持たないようにするために、“選考会ではあの人たちがウケていたらしい”とか、“あそこが優勝候補だ”とか、そういう事前情報はなるべく耳に入れないようにしてるんですけれども、今年も絶対に波乱は起こるでしょうし、新しいスターが生まれることは間違いありませんので、視聴者のみなさんも、どうか見逃さないでいただきたいなと思います。みんなで歴史の証人になりましょう！（笑）
■博多華丸（博多華丸・大吉）
――昨年の第3回大会の感想をお聞かせください。
初めて先輩が出てきたので、その印象が強い。特にザ・ぼんち師匠という伝説の漫才師の復活は、現代人と闘う『信長協奏曲』の小栗旬のようでしたね。
――今年の大会は、どんなところが見どころになりそうでしょうか？
福岡の後輩・パタパタママを、表ながら応援しています。
――現在勝ち残っている16組の漫才師の皆さんへ、応援メッセージをお願いします。
キャリアは一番の武器です。存分に滲（にじ）み出してください！
――改めて、『THE SECOND』の魅力とは？
穏やかさ。
■博多大吉（博多華丸・大吉）
――昨年の第3回大会の感想をお聞かせください。
特に印象に残っている対戦は、囲碁将棋 vs 金属バット。どちらが優勝してもおかしくない名勝負でした。
――今年の大会は、どんなところが見どころになりそうでしょうか？
まだ誰が上がってくるか分かりませんが、『THE SECOND』常連組がネタをするのか。また、初出場組がどんな戦いを挑むのか。
――現在勝ち残っている16組の漫才師の皆さんへ、応援メッセージをお願いします。
めちゃくちゃ良いお客さん、めちゃくちゃ良いステージなので、グランプリファイナルの舞台を目指して頑張ってください。きっといつも以上の実力が出せる、まさに夢舞台です。…他人事ですみません！
――改めて、『THE SECOND』の魅力とは？
雰囲気、空気感がめちゃくちゃ優しい。
【写真】グランプリファイナルに進むのはこの中の8組！ トーナメント表をチェック
結成16年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』。ファイナリスト8組が決まる大一番「ノックアウトステージ16→8」の4月18日開催を控え、ますます注目を集めている今大会だが、このたび最終決戦「グランプリファイナル」の放送日時が決定した。5月16日18時30分から23時10分まで、実に4時間40分にわたって、ファイナリスト8組による白熱のトーナメント戦を完全生放送で届ける（※一部地域では放送時間が異なる）。
長年にわたりお笑い界の最前線で活躍し、ファンや芸人仲間からも絶大な支持を集める3人が、今年のファイナリストたちとどのようなやりとりを繰り広げるのか。さらに、「グランプリファイナル」のMCを務める東野幸治との掛け合いにも期待が高まる。
なお、4月18日開催の「ノックアウトステージ16→8」は、当日の観覧募集はすでに締め切られているが、全試合（「B・C・A・Eブロック」「F・D・G・Hブロック」）の有料オンライン配信（ライブ配信＆アーカイブ配信）のチケットが現在販売中。4月19日20時59分まで、「FOD」および「FANYにて購入できる。アーカイブ配信は4月19日23時59分まで、何度でも繰り返し視聴可能だ。
『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナルは、フジテレビ系にて5月16日18時30分より生放送。
※有田哲平、博多華丸・大吉のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■有田哲平（くりぃむしちゅー）
――昨年の第3回大会の感想をお聞かせください。
やっぱり一番印象に残っているのは、ザ・ぼんちさんですね。自分よりも先輩の…いや、先輩どころじゃなく、自分が子どもの頃にテレビで見ていたレジェンドのお2人が、賞レースで戦っている、しかもとんでもなく笑いを取っているというのが、すごくかっこよかったし、刺激にもなりました。
これはツートライブの2人から直接聞いた話なんですが、去年のグランプリファイナルは、“自分たちが優勝する”と事前に予想していたコンビは1組もいなかったらしいんですね。実際に本番を間近で見ていた自分からすると、さもありなん、というか。本当に最後まで何が起こるかわからない、素晴らしい大会だったと思います。
――現在勝ち残っている16組の漫才師の皆さんへ、応援メッセージをお願いします。
『THE SECOND』の出場者って、現在バリバリ活躍中の芸人さんも、もちろん大勢いらっしゃいますけど、あえて言葉を選ばずに言えば、“腐ってる芸人”が大半だと思うんです。“あ〜あ、『M-1（グランプリ）』も優勝できなかったし、この先も良いことなんかないんだろうな…”なんて、ちょっと腐っちゃってる、その腐りが顔に出ちゃってる人たち（笑）。でも、そんな腐り顔の芸人さんも、『THE SECOND』の舞台に出てくると、1戦ずつ勝ち上がっていくうちに自信がついてきて、だんだん“スター”の顔になってくるんですよ。
実は僕自身も、『ボキャブラ天国』（1992〜1999）のブームが終わったとき、爆笑問題とかネプチューンとか仲間がそれこそスターになっていく中で、“俺たちはもうそっちには行けないんだろうな”って、なんとなく腐ってた時期があって。でも芸人を続けていると、何かのきっかけで“よし、もう1回やってみよう。ひとつひとつの仕事を一生懸命頑張ろう”って、気合を入れ直す時期が必ず来るんです。その意味では『THE SECOND』も、絶対にそのきっかけになると思うんですよね。
“昔はテレビでよく見たけど、最近あんまり見なくなったな”と言われるような芸人さんたちが、腐りながらも、舞台でこつこつ積み重ねてきた漫才を武器に、『THE SECOND』という新しい戦場に来て頑張っている。これは本当にすごいことだと思うんです。みなさん、ぜひ暴れ回っていただいて、1組でも多く、人生を変えていただきたいなと思います。
――改めて、『THE SECOND』の魅力とは？
繰り返しになりますが、ちょっと腐ってしまって、夢をあきらめかけているような芸人さんたちが、再び立ち上がろうとするときのエネルギーといいますか、泥臭さ、がむしゃらさみたいなものが感じられるところが、一番の魅力なのかなと。例えば、『M-1グランプリ』に出てくる漫才師はみなさん、間違いなく天才じゃないですか。学歴でいうと“首席で卒業しました”みたいな方たちが多いと思うんですけど、この『THE SECOND』は、先生から言われたのか自主的なのかわからないけど、1回退学しちゃった人たちが（笑）、“もういっぺんやってやるんだ”って、腹を決めて挑んでいる感じがあって。僕はそこにグッとくるんですよね。
なにぶん僕はハイパーゼネラルマネージャーなのでね（笑）、予断を持たないようにするために、“選考会ではあの人たちがウケていたらしい”とか、“あそこが優勝候補だ”とか、そういう事前情報はなるべく耳に入れないようにしてるんですけれども、今年も絶対に波乱は起こるでしょうし、新しいスターが生まれることは間違いありませんので、視聴者のみなさんも、どうか見逃さないでいただきたいなと思います。みんなで歴史の証人になりましょう！（笑）
■博多華丸（博多華丸・大吉）
――昨年の第3回大会の感想をお聞かせください。
初めて先輩が出てきたので、その印象が強い。特にザ・ぼんち師匠という伝説の漫才師の復活は、現代人と闘う『信長協奏曲』の小栗旬のようでしたね。
――今年の大会は、どんなところが見どころになりそうでしょうか？
福岡の後輩・パタパタママを、表ながら応援しています。
――現在勝ち残っている16組の漫才師の皆さんへ、応援メッセージをお願いします。
キャリアは一番の武器です。存分に滲（にじ）み出してください！
――改めて、『THE SECOND』の魅力とは？
穏やかさ。
■博多大吉（博多華丸・大吉）
――昨年の第3回大会の感想をお聞かせください。
特に印象に残っている対戦は、囲碁将棋 vs 金属バット。どちらが優勝してもおかしくない名勝負でした。
――今年の大会は、どんなところが見どころになりそうでしょうか？
まだ誰が上がってくるか分かりませんが、『THE SECOND』常連組がネタをするのか。また、初出場組がどんな戦いを挑むのか。
――現在勝ち残っている16組の漫才師の皆さんへ、応援メッセージをお願いします。
めちゃくちゃ良いお客さん、めちゃくちゃ良いステージなので、グランプリファイナルの舞台を目指して頑張ってください。きっといつも以上の実力が出せる、まさに夢舞台です。…他人事ですみません！
――改めて、『THE SECOND』の魅力とは？
雰囲気、空気感がめちゃくちゃ優しい。