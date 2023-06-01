脱マンネリ！新玉とスナップえんどうで『春の味噌汁』甘みにホッ、加熱も短く時短に
いつも同じ具でマンネリぎみのみそ汁……今日は春の風を吹かせてみては？
美しいグリーンで心地よい歯ごたえのスナップえんどうと、瑞々しく甘い新玉ねぎ。サラダにして食べるイメージが強い春の野菜ですが、実は「みそ汁」という手がありますよ。春野菜は柔らかいから加熱は短時間でOK！ つゆに旬の甘みが溶け出して、あっという間に至福の一杯が完成します。
『スナップえんどうと新玉ねぎのみそ汁』のレシピ
材料（2人分）
スナップえんどう……5個
新玉ねぎ……1/2個（約100g）
だし汁……1と1/2カップ
みそ……大さじ1
七味唐辛子……少々
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
スナップえんどうはへたと筋を取り、水にさらして斜め半分に切る。新玉ねぎは6等分のくし形に切る。
（2）鍋で温める
鍋にだし汁、玉ねぎを入れて中火で熱し、煮立ったら、水けをきったスナップえんどうを加える。
（3）みそを溶いて器に盛る
再び煮立ったら弱めの中火にし、ふたをして1分煮る。みそを溶き入れ、再び煮立ってきたら器に盛り、七味唐辛子をふる。
ほっこり甘めのみそ汁に、七味唐辛子がいいアクセントになりますよ♪
教えてくれたのは…
今泉 久美イマイズミ クミ
料理家
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女子栄養大学卒。山梨県生まれ。食品会社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。女子栄養大学栄養クリニックのヘルシーダイエットコースの料理指導を行う。減塩や骨粗鬆症対策など、健康に配慮した料理への造詣が深く、健康的でもおいしく、続けやすいレシピに定評がある。