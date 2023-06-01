脱マンネリ！新玉とスナップえんどうで『春の味噌汁』甘みにホッ、加熱も短く時短に

いつも同じ具でマンネリぎみのみそ汁……今日は春の風を吹かせてみては？

美しいグリーンで心地よい歯ごたえのスナップえんどうと、瑞々しく甘い新玉ねぎ。サラダにして食べるイメージが強い春の野菜ですが、実は「みそ汁」という手がありますよ。春野菜は柔らかいから加熱は短時間でOK！ つゆに旬の甘みが溶け出して、あっという間に至福の一杯が完成します。

『スナップえんどうと新玉ねぎのみそ汁』のレシピ

材料（2人分）

スナップえんどう……5個

新玉ねぎ……1/2個（約100g）

だし汁……1と1/2カップ

みそ……大さじ1

七味唐辛子……少々

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

スナップえんどうはへたと筋を取り、水にさらして斜め半分に切る。新玉ねぎは6等分のくし形に切る。

（2）鍋で温める

鍋にだし汁、玉ねぎを入れて中火で熱し、煮立ったら、水けをきったスナップえんどうを加える。

（3）みそを溶いて器に盛る

再び煮立ったら弱めの中火にし、ふたをして1分煮る。みそを溶き入れ、再び煮立ってきたら器に盛り、七味唐辛子をふる。

ほっこり甘めのみそ汁に、七味唐辛子がいいアクセントになりますよ♪

（『オレンジページ』2026年4月2日号より）