女優の足立梨花が、１５日までに自身のＳＮＳを更新し、２年前に行った結婚式での夫との思い出ショットを公開した。

２３年６月にボーカル＆手話パフォーマンスグループ「ＨＡＮＤＳＩＧＮ（ハンドサイン）」のＴＡＴＳＵと結婚した足立。「結婚式から二周年 もうすぐ結婚から３周年…」と書き出すと、純白のウェディングドレス姿でタキシードで決めた夫と腕を組んだ写真を投稿した。続いて「今年もアニヴェルセルの松田社長からお花をいただきました こうやって結婚式を終えたあとも交流があるのはとても嬉しいことです こんな日はあの日の１日を思い出しながら会話するのも素敵な１日ですね」と結婚式から続く縁を振り返った。

現在、上演中の舞台「汗が目に入っただけ」に出演している足立は「休演日に整体、病院、ご飯と充実した１日を過ごせたので明日から東京千秋楽まで突っ走ります！！」と締めくくった。

この投稿にファンからは「プリンセス かわいすぎます」「すごく綺麗 ３周年おめでとうございます だんなさんもイケメンですね」「お2人とも超超素敵です〜」「女神様だー 美しいです」といった声が寄せられた。