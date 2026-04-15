菅井友香、マンネリ気味のカップルへスカイダイビングのススメ「刺激になる」
俳優の菅井友香（30）、中村ゆりか（29）、太田勇監督が15日、都内でおこなわれた映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』（5月15日公開）の完成披露イベントに登壇した。
【写真】笑顔が可愛すぎる！菅井友香
イベントでは“一夜限りの恋愛相談トーク”を行った。付き合って6年、一緒に暮らして5年のカップルから「マンネリ気味」という悩み相談が。菅井は「一緒に新しいことに挑戦したりするのがいいのかなと思う。やったことないことにチャレンジすると同じ思いを共有できて刺激になる。ある日『スカイダイビングに行ってみようよ！』とか。また相手を大切に思えたりするのかな」とプレゼン。中村は「一緒に趣味を作るのも楽しそう。月に1回はアートしたり。どんなにケンカしても『これは習慣だから一緒に行こう』と理由になりそう」と笑顔でイメージしていた。
2024年1月に第1弾、同年9月に第2弾が放送されたドラマ『チェイサーゲームW』。本作は、ドラマ『チェイサーゲームW2 美しき天女たち』から7年後。樹（菅井）と冬雨（中村）は、中学生になった娘・月（岡本望来）とともに、静岡県・伊東市で暮らしている。家事や子育て、仕事に追われる日々の中で、共に過ごす時間はいつしか「当たり前」になっていく。
7年という歳月の中で、ふたりの関係は“恋人”から“家族”へと変わり、少しずつすれ違いを見せ始める。互いの何気ない言葉や態度に心を乱されながらも、表向きは穏やかな家庭を保ち続けるふたり。しかし娘の月は、両親の間に漂う違和感を敏感に感じ取っていた。ある日、トラブルに巻き込まれた月は、タクシードライバーの梢に助けられる。その出会いをきっかけに、樹と冬雨は初めて互いの本音と向き合い、すれ違っていた“愛”のかたちを見つめ直していく。
【写真】笑顔が可愛すぎる！菅井友香
イベントでは“一夜限りの恋愛相談トーク”を行った。付き合って6年、一緒に暮らして5年のカップルから「マンネリ気味」という悩み相談が。菅井は「一緒に新しいことに挑戦したりするのがいいのかなと思う。やったことないことにチャレンジすると同じ思いを共有できて刺激になる。ある日『スカイダイビングに行ってみようよ！』とか。また相手を大切に思えたりするのかな」とプレゼン。中村は「一緒に趣味を作るのも楽しそう。月に1回はアートしたり。どんなにケンカしても『これは習慣だから一緒に行こう』と理由になりそう」と笑顔でイメージしていた。
7年という歳月の中で、ふたりの関係は“恋人”から“家族”へと変わり、少しずつすれ違いを見せ始める。互いの何気ない言葉や態度に心を乱されながらも、表向きは穏やかな家庭を保ち続けるふたり。しかし娘の月は、両親の間に漂う違和感を敏感に感じ取っていた。ある日、トラブルに巻き込まれた月は、タクシードライバーの梢に助けられる。その出会いをきっかけに、樹と冬雨は初めて互いの本音と向き合い、すれ違っていた“愛”のかたちを見つめ直していく。