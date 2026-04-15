ヤマキ（愛媛県伊予市）が、調味料「めんつゆ」をモチーフにした「めんつゆクッション」をプレゼントする「ヤマキめんつゆづくしキャンペーン」を開催。同社は、「エイプリルフール」の企画として、4月1日に公式「X」に「めんつゆクッション発売」と投稿を行ったところ、さまざまなユーザーから「欲しい！」「ギュッとしてみたい」といった反響があり、今回のプレゼントキャンペーンの実施に至ったということです。

【えっ？】マジか？ エイプリルフールの実際の企画は…超すごい！

「めんつゆクッション」は表面だけでなく、裏面の細部に至るまで本物のパッケージをモチーフに再現。特に裏面に記載された文章には、遊び心を盛り込み、読んでも楽しめる仕様となっています。サイズは、長さ約47センチ、幅約17センチ。

プレゼントキャンペーンでは、「めんつゆクッション」とめんつゆ500ミリリットル、ストレートそうめんつゆ500ミリリットル、ストレートそばつゆ500ミリリットルの各1点がセットになっています。

さらに、11月24日の「鰹節の日」（同社制定）を記念して制作された「めんつゆアクリルキーホルダー」とめんつゆ500ミリリットル、ストレートそうめんつゆ500ミリリットル、ストレートそばつゆ500ミリリットルの各1点がセットになった「ヤマキめんつゆアクキーセット」も用意。

抽選で当たるのは、「ヤマキめんつゆクッションセット」が20人、「ヤマキめんつゆアクキーセット」が30人になっています。

公式「X」をフォローし、公式アカウントで発信されているキャンペーン投稿をリポスト。同投稿に「ヤマキめんつゆクッションセット」か「ヤマキめんつゆアクキーセット」かのいずれかの希望賞品をリプライするのが条件となっています。応募期間は4月27日午後11時59分です。