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YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が「【銀座ランチ】歌舞伎座すぐの穴場🇫🇷黄金比の健康美ランチが凄すぎた 旬を味わう前菜盛り合わせと選べるメイン2ドリンク飲み放題 シェフの気まぐれパフェやワインの飲み放題の追加も」を公開しました。動画では、東銀座にある隠れ家フレンチ「Restaurant Annoreve（アノレーブ）」の進化したランチメニューの魅力を伝えています。



以前同チャンネルで紹介した際も反響があったというこのお店。久しぶりの訪問で「衝撃の進化を遂げていました」と明かしています。煌めくシャンデリアが日常を忘れさせるラグジュアリーな空間はそのままに、メニューが一新されました。



山岸シェフが贈る「健康美」ランチは、炭水化物、タンパク質、脂質が「4:3:3」という黄金比で作られています。1,980円から楽しめるこのランチコースでは、まず繊細で華やかな前菜盛り合わせが登場。グリンピースのムースや稚鮎のフリット、鰹のタタキなど、旬を味わえる一品一品が並びます。



メインディッシュには、新登場の「スペシアルメニュー」から希少部位の「国産牛カイノミ」を選択（プラス550円）。芳醇なトリュフソースをたっぷりと絡めていただくひとときは、まさに至福の瞬間です。さらに、香ばしい2種類の焼きたてパンはおかわり自由。デトックスウォーターを含むドリンク飲み放題も付いており、大満足の内容となっています。



さらに驚きの進化として、プラス1,100円で「ワイン飲み放題」がスタート。昼から心ゆくまでワインを楽しめる贅沢なプランです。食後には、プラス550円でコスパ最強の「シェフの気まぐれパフェ」をつけることも可能です。



銀座という立地でありながら、上質な料理と空間をリーズナブルに堪能できるのは大きな魅力です。歌舞伎座からも近く、自分へのご褒美やワイン好きの友人とのランチスポットとして、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。