イオンエンターテイメントは、神奈川県海老名市の「イオンシネマ海老名」について、5月17日をもって営業を終了すると発表した。1993年4月に開業した日本初のシネマコンプレックスで、母店であるイオン海老名店の休業に伴う営業終了となる。また、クロージングイベントとして「スター・ウォーズ」シリーズ全11作品を上映する。

イオンシネマ海老名は、旧称「ワーナー・マイカル・シネマズ 海老名」。日本国内初の本格的郊外型マルチプレックスシネマとして開業し、1993年4月24日の開業レセプションパーティーには、ハリウッドからアクション俳優のスティーブン・セガールや、女優の島田陽子ら国内外の映画関係者が訪れた。

イオンシネマ海老名ロビー

7番スクリーンには、国内の一般顧客向け劇場として初めてといえるジョージ・ルーカススタジオ公認の「THX」サウンドシステムを導入。映画専門誌だけでなくオーディオ専門誌にも取り上げられ、全国からファンが来場する人気を集めた。1997年には年間観客動員数100万人を突破し、33年にわたり多くの観客に親しまれてきた。

営業終了にあたり、クロージングイベントとして「スター・ウォーズ」シリーズ全11作品を、最大劇場であるTHXシアターで4月24日より順次上映する。全回コスプレでの鑑賞も可能で、上映日時は後日、劇場ホームページで発表する。上映作品は以下の通り。

「スター・ウォーズ エピソード 1／ファントム・メナス」(1999) 「スター・ウォーズ エピソード 2／クローンの攻撃」(2002) 「スター・ウォーズ エピソード 3／シスの復讐」(2005) 「スター・ウォーズ エピソード 4／新たなる希望」(1977) 「スター・ウォーズ エピソード 5／帝国の逆襲」(1980) 「スター・ウォーズ エピソード 6／ジェダイの帰還」(1983) 「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」(2015) 「スター・ウォーズ／最後のジェダイ」(2017) 「スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け」(2019) 「ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー」(2016) 「ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー」(2018)

また、母店のイオン海老名店でも4月24日から5月17日まで「海老名『スター・ウォーズ』ロード」を開催し、正面入口からイオンシネマ海老名までの導線を「スター・ウォーズ」一色にラッピングするほか、関連商品の販売も予定している。

あわせて、イオンシネマ海老名オリジナルのクリアファイル「海老名THXメモリアルファイル」も制作。表面に7番スクリーンの座席表、裏面に「イオンシネマ海老名」の文字をあしらったデザインで、最終上映日となる5月17日に鑑賞したすべての来場者へ配布する。最終上映時にはクロージングセレモニーも予定している。

イオン海老名店

その他のクロージング上映予定作品として、「グレイテスト・ショーマン」「ボヘミアン・ラプソディ」「おくりびと」「ONE PIECE FILM Z」なども予定している。