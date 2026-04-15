現場理解から広がるAI展開！ クエスト「Unite」事業ブランド

記事ポイント クエストが事業ブランド「Unite」を立ち上げ、業務知識とテクノロジーを結ぶ価値創出を打ち出しています。Uniteが製造業や金融機関などで培った現場理解を軸に、企業の課題解決を支える考え方として展開されます。Unite発のAIサービスが2026年5月から6月頃に発表予定で、今後のソリューション展開にも注目です。 クエストが事業ブランド「Unite」を立ち上げ、業務知識とテクノロジーを結ぶ価値創出を打ち出しています。Uniteが製造業や金融機関などで培った現場理解を軸に、企業の課題解決を支える考え方として展開されます。Unite発のAIサービスが2026年5月から6月頃に発表予定で、今後のソリューション展開にも注目です。

クエストが新たに立ち上げた「Unite」は、現場で培った業務知識とテクノロジーを結びつける事業ブランドです。

Uniteは特定のサービス名ではなく、クエストの事業全体を貫く考え方として位置づけられています。

現場に寄り添う支援を重視する企業や、業務課題に即したIT活用を検討している担当者にとって、今後の展開を追いたくなる発表です。

クエスト「Unite」事業ブランド

ブランド名：Unite（ユナイト）主体：株式会社クエスト発表日：2026年4月14日位置づけ：クエストのすべての事業に通底する事業ブランド今後の予定：2026年5〜6月頃にAI関連サービスを発表予定

Uniteは、クエストが創業以来重ねてきた業務知識とテクノロジーの力を結び、お客様とともに価値を生み出すための事業ブランドです。

クエストの支援姿勢や現場理解をひとつの思想としてまとめているため、業務に根差したIT活用を求める企業にとって相談先の方向性がつかみやすくなります。

立ち上げ背景

クエストは、半導体をはじめとする製造業、金融機関、コンテンツ産業、電力会社グループなど幅広い業界に向けて、コンサルティングからシステム開発、ITインフラ構築、運用保守まで提供しています。

こうした現場のオペレーションを支えてきた経験が、技術だけでは届かない業務理解につながり、Uniteの立ち上げにつながっています。

ブランドに込めた価値

Uniteには「つなぐ」「束ねる」「結合する」という意味があり、現場の知恵とテクノロジー、人と技術、技術と技術を結びつける思いが込められています。

ロゴに採用された緑は、コーポレートロゴの青と黄が重なって生まれる色として、技術と人の想いが結びついて新しい価値へ育つ姿を表しています。

今後の展開

Unite発のソリューションメニューとして、AIに関するサービスが2026年5月から6月頃に発表予定です。

クエストは業務知識を起点にテクノロジーを実装し、活用と成果創出までつなげる方針を示しており、現場課題に即した新サービスの登場が期待できます。

Uniteは、単なる新名称ではなく、クエストの現場理解と技術力をまとめて受け取れる目印として役立ちます。

業務に合う形でITやAIを導入したい企業にとって、課題に寄り添う支援を見つけやすくなる点も魅力です。

今後発表されるAIサービスによって、Uniteの考え方が具体的な選択肢として見えてくるのも楽しみです。

クエストの事業ブランド「Unite」の紹介でした。

よくある質問

Q. Uniteは新しい単独サービスですか？

A. Uniteは特定のサービス名ではなく、クエストのすべての事業に通底する考え方をまとめた事業ブランドです。

Q. Uniteはどのような強みを打ち出していますか？

A. Uniteは、クエストが幅広い業界で培った業務知識とテクノロジーを結びつけ、現場に根差した価値創出を目指す点を強みとしています。

Q. Uniteの今後の予定はありますか？

A. Unite発のソリューションメニューとして、AIに関するサービスが2026年5月から6月頃に発表予定です。

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