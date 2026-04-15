4月15日、7人組アイドルグループ「WEST.」の桐山照史（あきと）が経営するドッグカフェがオープンした。店のInstagramアカウントでは、開店に向けて奔走する姿を投稿していたが、複雑な心境を抱くファンもいるようだ。

桐山がオープンしたのは、「F BULL’S Cafe」。

「2025年8月、桐山さんはライフスタイルブランド『F BULL’S』を立ち上げ、今回はその実店舗になります。店舗では、ブランドのアイテムに加えて、サンドウィッチやカステラ、フレンチトーストなどの料理を提供し、愛犬を一緒に連れていくことも可能です。場所は東京の中目黒で、店のInstagramでは、桐山さんが店舗限定のパーカを着た写真をアップするなど、オーナー自ら宣伝しています」（スポーツ紙記者）

13日には、タレントの北斗晶がInstagramで、ドッグカフェのプレオープンに呼ばれたことを報告。北斗と夫の佐々木健介、桐山の3人で写った写真を公開し、注目を集めた。しかしXでは、

《桐山ってドッグカフェとか始めたけどWEST辞めたんだっけ？》

《照史くんが普通にカフェで働いてるの見て、ほんまにほーんまに、アイドルとしての自覚を持ってほしいと思ってしまった》

など、不満の声があがっている。

「旧ジャニーズ事務所はタレントの副業を禁止しており、無許可でバーを経営していた元KAT-TUNの田中聖（こうき）さんを除いて、タレントが飲食店のプロデュースにかかわるケースはほとんどありませんでした。2024年4月からSTARTO ENTERTAINMENTが始動し、ルールが緩和されたのかもしれませんが、所属アイドルが大々的に店の経営にかかわっていることを告知するのは異例なので、困惑する人もいるのでしょう。また、WEST.は3月から6月までツアーを開催しており、“本業”であるアイドル活動に専念してほしい、と考えるファンもいるのだと思われます」（芸能担当記者）

WEST.は2014年にCDデビューし、2024年にデビュー10周年を迎えた。周年イヤーを経て、グループは軌道に乗るが、桐山の行動はファンをざわつかせていたようだ。

「4月12日、奈良県で、犬と人がつながるイベント『BULL BEAT』がおこなわれ、出店もあったのですが、桐山さんも『F BULL’S』として参加したのです。13日の桐山さんのInstagramでは、このイベントに参加したことを明かし、《F BULL’Sのイベントで小さいお客様からもらった》と、子どもからもらった手紙をアップするなど、訪れた客との交流を報告しました。

こうした取り組みを微笑ましく見るファンもいますが、ツアー期間中にライブ外で“会えるアイドル”化することに疑問を持たれているようです。今回のドッグカフェでも、桐山さんが実際に店舗に立つのか、気になるところです」（同前）

ツアーの最中にオープンさせたドッグカフェの先行きは、はたして──。